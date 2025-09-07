GE Aerospace investeşte 300 de milioane de dolari în Beta Technologies pentru avioane hibride electrice

GE Aerospace a anunţat o investiţie de 300 de milioane de dolari în compania Beta Technologies, într-un parteneriat menit să accelereze tranziţia către aviaţia hibridă, informează Interesting Engineering.

Cele două companii vor dezvolta împreună un turbogenerator hibrid-electric pentru aeronave de nouă generaţie. Acordul, prezentat joi, este încă supus aprobării autorităţilor de reglementare.

O nouă etapă în mobilitatea aeriană

Sectorul mobilităţii aeriene avansate, care include aeronave electrice cu decolare verticală (eVTOL), avioane propulsate cu hidrogen şi alte concepte futuriste, câştigă tot mai mult teren.

Prin combinarea turbinelor clasice cu propulsia electrică, producătorii urmăresc să obţină avioane cu autonomie mai mare, capacitate de transport sporită şi performanţe îmbunătăţite.

Forţe complementare

GE Aerospace, lider mondial în fabricarea motoarelor de avioane, va aduce infrastructura şi experienţa sa tehnologică, inclusiv componente din seriile CT7 şi T700. Beta Technologies, cunoscută pentru platforma sa de aeronave electrice, va contribui cu expertiză în propulsie electrică de înaltă performanţă şi generatoare cu magneţi permanenţi.

„Parteneriatul cu Beta va extinde şi accelera dezvoltarea tehnologiei hibride electrice, răspunzând nevoilor clienţilor pentru soluţii cu mai multă autonomie, sarcină utilă şi performanţe optimizate”, a declarat H. Lawrence Culp Jr., preşedintele şi directorul general al GE Aerospace.

Programul Beta Alia

În paralel cu acest parteneriat, Beta îşi continuă programul Alia, care include atât o versiune cu decolare convenţională, cât şi un model eVTOL. Procesul de certificare este deja în desfăşurare, iar compania se pregăteşte pentru lansarea comercială.

Dacă tranzacţia se finalizează, finanţarea totală a Beta va ajunge la 1,45 miliarde de dolari. Printre investitorii săi se numără Amazon’s Climate Pledge Fund şi Fidelity Management & Research Company.

Pionierat în propulsia hibridă

GE Aerospace lucrează de mai mulţi ani la sisteme hibride. În 2016, compania a testat la sol o elice acţionată electric, iar în 2022 a realizat primul test mondial al unui sistem de propulsie hibrid-electric de clasă megawatt, în condiţii de altitudine similare zborurilor comerciale.

Beta, la rândul ei, a acumulat mii de ore de zbor cu aeronave electrice în SUA şi Europa, demonstrând fiabilitatea tehnologiilor sale şi un nivel de zgomot redus comparativ cu avioanele convenţionale.

Prin această colaborare, GE şi Beta vor să aducă pe piaţă o nouă generaţie de avioane hibride, care ar putea redefini performanţele în domeniul aviaţiei şi mobilităţii aeriene avansate.