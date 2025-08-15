Incident aviatic lângă Insula Șerpilor / Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM s-ar fi prăbușit în condiții bizare, dezvăluie interceptări ucrainene

Forțele ucrainene susțin că un avion de vânătoare Su-30SM al armatei ruse s-a prăbușit la sud-est de Insula Șerpilor, în Marea Neagră, în circumstanțe neclare, conform interceptărilor radio obținute de serviciile de informații ucrainene, citate de DefenseExpress.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Transmisiunea radio interceptată arată că forțele ruse au pierdut brusc legătura cu aeronava în timpul unei misiuni de luptă. Momentan, Moscova nu a făcut nicio declarație oficială despre incident.

Fragmente ale avionului au fost deja observate plutind la suprafața apei

Potrivit surselor ucrainene, unitățile militare ruse au lansat o operațiune de căutare și salvare pentru echipajul dispărut, cu patrule maritime și nave de sprijin desfășurate în apropierea zonei prăbușirii. Fragmente ale avionului au fost deja observate plutind la suprafața apei, ele fiind colectate pentru examinare.

Nu există informații confirmate despre soarta piloților, iar autoritățile ruse nu au raportat dacă aceștia au reușit să se catapulteze sau să supraviețuiască.

Su-30SM este un avion multirol modernizat

Su-30SM este un avion multirol modernizat, utilizat pe scară largă de Forțele aerospațiale ruse, inclusiv în operațiunile împotriva Ucrainei. Pierderea unui astfel de aparat este semnificativă atât din punct de vedere material, cât și al personalului instruit.

Incidentul survine la scurt timp după ce, în noaptea de 9-10 august 2025, unitățile de Rezistență ale Forțelor pentru Operațiuni Speciale ucrainene au distrus un sistem radar fix TRLK-10 Skala-M în satul Abrykosivka, Crimeea, lovitură ce a redus capacitatea Rusiei de supraveghere aeriană pe peninsulă.