Lockheed propune Pentagonului un F-35 superior, cu tehnologii de generația a șasea

Lockheed Martin discută în prezent cu Departamentul Apărării al SUA despre un concept avansat de avion de vânătoare F-35, denumit „fifth-generation-plus”, care ar putea integra tehnologii inițial dezvoltate pentru avionul de generația a șasea. Anunțul a fost făcut de CEO-ul companiei, Jim Taiclet, în cadrul conferinței Morgan Stanley, anunță Interesting Engineering.

Această versiune avansată ar putea include caracteristici de stealth îmbunătățite, un motor mai performant, sisteme moderne de război electronic, radar nou și capacități suplimentare de transport al armamentului. De asemenea, avionul ar putea fi operat fie cu pilot, fie în mod autonom. Taiclet a descris conceptul ca fiind echivalentul unui „Ferrari” în cadrul F-35.

Lockheed subliniază că, deși a pierdut competiția pentru proiectul NGAD (Next Generation Air Dominance) câștigat de Boeing, va continua să dezvolte această versiune a F-35, care ar urma să ofere aproximativ 80% din capacitățile unui avion de generația a șasea, dar la un cost semnificativ mai redus.

Discuții la cel mai înalt nivel cu Pentagonul

CEO-ul Lockheed a precizat că negocierile cu Pentagonul se desfășoară „la cel mai înalt nivel” și speră ca proiectul să fie prezentat în curând la Casa Albă pentru aprobarea finală. Deși încă nu există un contract semnat pentru livrarea acestor avioane, feedback-ul primit de la oficialii guvernamentali a fost descris ca „foarte încurajator”.

În prezent, mai sunt de livrat aproximativ 2.300 de avioane F-35 către clienți existenți, inclusiv cumpărători internaționali. Lockheed sugerează că până la 1.500 dintre acestea ar putea fi livrate în versiunea „fifth-generation-plus” dacă Pentagonul aprobă proiectul. În cazul ridicării restricțiilor de export, numărul ar putea crește și mai mult, permițând vânzări internaționale ale acestei versiuni avansate.

F-35: mai mult decât un simplu avion de vânătoare

Lockheed promovează F-35 ca fiind un multiplicator de forță: avionul colectează, procesează și partajează date în timp real, sporind eficiența forțelor comune, consolidând parteneriatele internaționale și oferind piloților un avantaj semnificativ în fața amenințărilor emergente, păstrându-le în același timp siguranța.

În paralel, Boeing dezvoltă avionul de generația a șasea F-47, care ar putea intra în zbor mai repede decât se estima. Colin Miller, vicepreședinte și manager general al diviziei Phantom Works, a declarat că cercetarea și dezvoltarea continuă au permis integrarea unor tehnologii inovatoare în F-47, consolidând astfel competiția între cele două programe.

Lockheed Martin mizează pe F-35 „fifth-generation-plus” ca pe o soluție intermediară, oferind capabilități avansate la un cost mai redus, în timp ce Boeing avansează cu F-47, pregătind scena pentru următoarea generație de avioane de vânătoare ale SUA.