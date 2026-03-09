Un avion de vânătoare F-35B Lightning II al Royal Air Force a doborât două drone ostile în timpul unei misiuni defensive desfășurate de o coaliție militară deasupra Iordaniei, acțiune care marchează prima victorie confirmată în luptă pentru flota britanică de avioane de generația a cincea.

Potrivit RAF, pilotul avionului F-35B a detectat pe radar două contacte aeriene neidentificate în spațiul aerian al coaliției deasupra Iordaniei. După procedurile de identificare și confirmarea caracterului ostil al aparatelor, pilotul a lansat două rachete ASRAAM care au distrus ambele drone.

Oficialii RAF au precizat că procedurile de confirmare a țintelor au fost esențiale înaintea angajării, deoarece spațiul aerian din zonă este intens utilizat de aeronave ale coaliției, potrivit Army Recognition.

Misiune sprijinită de alte aeronave RAF

Avionul F-35B participa la o misiune operativă alături de două avioane Eurofighter Typhoon, care au decolat de la baza RAF Akrotiri din Cipru. Operațiunea a fost susținută și de un avion de realimentare aeriană Airbus Voyager, parte a pachetului aerian desfășurat de RAF în regiune.

Alerta a crescut după un incident cu drone în Cipru

Intercepția a avut loc într-un context de alertă ridicată după ce, cu câteva zile înainte, o dronă de mici dimensiuni a reușit să evite sistemele de apărare ale bazei RAF Akrotiri și a explodat în apropierea instalației.

Militarii britanici au subliniat că dronele mici, cu viteză redusă și semnătură radar scăzută, sunt dificil de detectat de sistemele clasice de apărare antiaeriană.

Tehnologia avionului F-35B

Varianta F-35B, proiectată pentru decolare scurtă și aterizare verticală, face parte din programul multinațional F-35 Lightning II, dezvoltat de Lockheed Martin.

Aeronava este echipată cu radarul AN/APG-81 AESA, cu sistemul de senzori Distributed Aperture System, care oferă o imagine de 360 de grade în jurul avionului, și cu un sistem avansat de fuziune a datelor. Aceste tehnologii permit detectarea și urmărirea amenințărilor aeriene la distanțe mari și menținerea unei imagini tactice complete în medii de luptă complexe.

Rachetele ASRAAM, produse de MBDA, sunt unele dintre cele mai performante arme aer-aer cu rază scurtă din arsenalul RAF. Ele folosesc un senzor infraroșu avansat și pot angaja ținte aflate la unghiuri mari față de direcția de zbor a avionului, ceea ce le face eficiente împotriva dronelor și a altor ținte greu detectabile.

Dronele schimbă războiul aerian

În mod tradițional, interceptarea dronelor era o sarcină atribuită sistemelor de apărare antiaeriană de la sol. Însă proliferarea rapidă a acestor aparate, mai mici, mai ieftine și mai greu de detectat, determină forțele aeriene să utilizeze tot mai des avioane de vânătoare dotate cu senzori avansați.

În aceeași perioadă operațională, o unitate anti-drone a RAF ar fi neutralizat alte drone ostile în spațiul aerian al Irakului, iar un avion Typhoon operat de o escadrila mixtă britanico-qatareză a distrus o dronă de atac iraniană care se îndrepta spre Qatar.