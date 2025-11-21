Prăbușirile de avioane militare americane au crescut vertiginos între 2020 și 2024, cauzând 90 de decese / Cea mai mortală aeronavă / Care este explicația?

Incidentele grave și costisitoare ale aeronavelor militare americane—cunoscute ca incidente de Clasa A—au crescut vertiginos cu 55% în ultimii patru ani, arată noi date ale Pentagonului, furnizate senatoarei Elizabeth Warren, potrivit publicației Defense One.

Această tendință stârnește îngrijorări serioase în rândul parlamentarilor, analiștilor în domeniul apărării și experților în siguranță. Rata incidentelor de Clasa A la 100.000 de ore de zbor a sărit de la 1,3 în anul fiscal 2020 la 2,02 în anul fiscal 2024.

Dintr-un total de 4.280 de incidente între 2020 și 2024, rezultatele au fost devastatoare: 90 de decese, aproape 90 de aeronave distruse și peste 9 miliarde de dolari în daune.

„Această pierdere de vieți din cauza incidentelor reprezintă un risc inacceptabil pentru membrii forțelor armate, familiile lor și pregătirea militară”, a declarat Warren.

Cele mai multe servicii au înregistrat rate ale incidentelor de Clasa A care au atins un vârf al ultimilor patru ani în 2024, rata din cadrul US Marines aproape triplându-se la 3,91. Susținătorii siguranței atribuie aceste tendințe alarmante scăderii transparenței, creșterii ritmului operațional și bugetelor stagnante.

Un motiv major de îngrijorare este V-22 Osprey, care reprezintă peste o cincime din decesele înregistrate. Aceasta este, astfel, cea mai periculoasă aeronavă militară a SUA în acest moment.

Experții susțin că inversarea acestei tendințe necesită finanțarea și personalul adecvat al eforturilor de întreținere pentru a se asigura că piloții obțin orele de zbor esențiale.

„Costul de a face aviația în siguranță este scump, pur și simplu este. Este chiar mai scump când o faci corect, dar este mult mai scump când nu o faci”, a declarat pilotul retras J.F. Joseph.

Problema de bază, așa cum a subliniat Mackenzie Eaglen de la American Enterprise Institute, este un deceniu de bugete care „nu au ținut pasul cu inflația în timp ce ritmul operațional al armatei era ridicat”, forțând unitățile să recurgă chiar la „canibalizarea pieselor de aeronave pentru a face avioanele să zboare”.