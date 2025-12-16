TAROM lansează o nouă funcţionalitate digitală, disponibilă pe site-ul şi în aplicaţia mobilă a companiei, care permite verificarea statusului zborurilor în timp real, a anunţat, marţi, operatorul aerian naţional, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Astfel, prin serviciul Flight Status / Status Zbor, se poate urmări rapid situaţia unui zbor TAROM sau a unui partener din Alianţa SkyTeam care operează către destinaţiile deservite de TAROM. Funcţionalitatea este utilă în aeroport.

Cu ajutorul Flight Status, se pot verifica: zboruri din trecut, inclusiv până la 6 luni în urmă

Cu ajutorul Flight Status, se pot verifica: zboruri din trecut, inclusiv până la 6 luni în urmă; zborurile programate pentru ziua curentă; zboruri viitoare, până la 6 luni înainte; dacă un zbor a fost sau va fi operat; întârzierile şi durata acestora, actualizate în timp real.

În plus, serviciul oferă acces la informaţii despre fiecare zbor: detalii despre rută; statusul zborului, inclusiv dacă se află în timpul cursei în acel moment; ora estimată de decolare şi ora de aterizare; terminalul de decolare şi terminalul de aterizare.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Naţional al României deţine o flotă de 15 aeronave şi are în portofoliul său peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).