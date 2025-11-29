Wizz Air anunță că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele vizate / Unele companii se așteaptă la întârzieri ale zborurilor

Compania aeriană Wizz Air anunță că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus A320. Zborurile de sâmbătă sunt operate fără alte perturbări anticipate ca urmare a acestei situații, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania a informat vineri seară că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software, fiind programate activități de mentenanță.

Potrivit unui comunicat remis sâmbătă AGERPRES, Wizz Air confirmă că „actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus A320”. Astfel, toate zborurile de sâmbătă sunt operate, fără alte perturbări anticipate ca urmare a acestei situații.

„Siguranța rămâne prioritatea absolută a companiei aeriene și continuăm să menținem cele mai riguroase standarde în toate aspectele operațiunilor noastre. De asemenea, doresc să le mulțumesc colegilor noștri dedicați din WIZZ, care au lucrat neobosit pe parcursul nopții pentru a efectua actualizările rapid și eficient. Devotamentul lor a făcut posibil ca pasagerii noștri să călătorească conform planului, în ciuda provocărilor întâmpinate”, a declarat Diarmuid O’ Conghaile, Chief Operations Officer la Wizz Air, citat în comunicat.

Grupul aeronautic european Airbus a ordonat repararea imediată a aproximativ 6.000 de avioane A320, sau mai mult de jumătate din flota globală, ceea ce a provocat perturbări pe plan mondial, transmite Reuters.

Repararea implică în principal revenirea la un soft anterior, dar trebuie realizată înainte ca aeronavele să zboare din nou, conform unui buletin transmis companiilor aeriene și analizat de Reuters. Unii operatori aerieni au anunțat că reparațiile ar putea provoca întârzieri sau anulări ale zborurilor.

American Airlines, cel mai mare operator mondial de avioane A320, se așteaptă la unele întârzieri ale zborurilor. Firma americană a anunțat că aproximativ 209 din cele 480 de aeronave A320 trebuie reparate și se așteaptă ca actualizările de soft să fie finalizate sâmbătă, fiind necesare aproximativ două ore pentru fiecare aparat.

Printre companiile aeriene afectate pe plan global se află Lufthansa (Germania – estimează un număr redus de zboruri anulate sau întârziate), Avianca (Columbia – se așteaptă la perturbări semnificative ale zborurilor, peste 70% din flota sa fiind afectată), Wizz Air (Ungaria – toate avioanele au fost reparate), British Airways și easyJet (Marea Britanie), Air France (Franța – 35 de zboruri anulate), Air New Zealand (Noua Zeelandă – se așteaptă la unele anulări de curse aeriene), Air India, IndiGo și Air India Express (India), Volaris și Viva (Mexic – impact limitat), Latam Airlines (Chile – impact limitat), Turkish Airlines (Turcia – impact limitat), Delta Air Lines și United Airlines (SUA – impact limitat), Aer Lingus (Irlanda – impact limitat), Azul SA (Brazilia), ANA Holdings (Japonia – a anulat sâmbătă 65 de curse aeriene), flynas (Arabia Saudită – se așteaptă la unele anulări de curse aeriene), Korean Air (Coreea de Sud – reparațiile la cele zece aeronave vor fi finalizate sâmbătă).

Air India are 113 avioane afectate și până sâmbătă dimineață a reparat 42 de aeronave. Compania se așteaptă la unele întârzieri ale zborurilor, dar nu la anulări. De asemenea, subsidiara sa low-cost Air India Express trebuie să repare 25 de aparate. IndiGo, cel mai mare operator aerian din India, a finalizat reparațiile la 143 din cele 200 de aeronave și se așteaptă la unele întârzieri.

Recentul incident care a implicat o aeronavă din gama A320 a arătat că radiațiile solare intense ar putea afecta datele critice pentru funcționarea comenzilor de zbor, se arată în comunicatul de vineri al Airbus.