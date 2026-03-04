Traficul aerian dintre București și mai multe destinații din Orientul Mijlociu continuă să fie afectat. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lista zborurilor care nu vor fi operate miercuri pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni.
- articolul continuă mai jos -
Potrivit CNAB, 29 de curse sunt anulate, dintre care 14 plecări și 15 sosiri, toate având legătură cu aeroporturi din zona Orientului Mijlociu.
Sunt afectate zboruri operate de Anima Wings, El Al Israel Airlines, Fly One România, Flydubai, HiSky Europe, Qatar Airways, Tarom și Wizz Air Malta, către sau dinspre aeroporturi precum Ben Gurion (Tel Aviv), Dubai, Doha, Beirut, Hurghada și Larnaca.
Lista zborurilor anulate
COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.
AWG4406 – 04.03.2026 07:30:00 – D – HURGHADA INTL
AWG4407 – 04.03.2026 23:10:00 – A – HURGHADA INTL
COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES
ELY573 – 04.03.2026 09:45:00 – A – BEN GURION
ELY574 – 04.03.2026 11:00:00 – D – BEN GURION
ELY571 – 04.03.2026 20:35:00 – A – BEN GURION
ELY572 – 04.03.2026 21:45:00 – D – BEN GURION
COMPANIA FLY ONE ROMANIA
FOE7810 – 04.03.2026 01:30:00 – A – BEN GURION
COMPANIA FLYDUBAI
FDB1709 – 04.03.2026 07:00:00 – A – DUBAI INTL
FDB1710 – 04.03.2026 08:00:00 – D – DUBAI INTL
FDB1797 – 04.03.2026 13:55:00 – A – DUBAI INTL
FDB1798 – 04.03.2026 15:00:00 – D – DUBAI INTL
FDB1795 – 04.03.2026 22:05:00 – A – DUBAI INTL
FDB1796 – 04.03.2026 23:10:00 – D – DUBAI INTL
COMPANIA HISKY EUROPE
HYS235 – 04.03.2026 10:30:00 – D – BEN GURION
HYS236 – 04.03.2026 16:30:00 – A – BEN GURION
COMPANIA QATAR AIRWAYS
QTR219 – 04.03.2026 06:40:00 – A – HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
QTR220 – 04.03.2026 10:40:00 – D – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
QTR222 – 04.03.2026 16:20:00 – D – HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
COMPANIA TAROM
ROT167 – 04.03.2026 00:50:00 – D – BEIRUT INTL
ROT156 – 04.03.2026 03:05:00 – A – BEN GURION
ROT168 – 04.03.2026 06:30:00 – A – BEIRUT INTL
ROT155 – 04.03.2026 20:45:00 – D – BEN GURION
COMPANIA WIZZ AIR MALTA
WMT3268 – 04.03.2026 00:40:00 – A – DUBAI INTL
WMT3257 – 04.03.2026 05:45:00 – D – BEN GURION
WMT3263 – 04.03.2026 12:00:00 – D – BEN GURION
WMT3258 – 04.03.2026 12:15:00 – A – BEN GURION
WMT3026 – 04.03.2026 12:20:00 – A – LARNACA INTL
WMT3267 – 04.03.2026 13:15:00 – D – DUBAI INTL
WMT3264 – 04.03.2026 18:30:00 – A – BEN GURION.