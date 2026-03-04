Traficul aerian dintre București și mai multe destinații din Orientul Mijlociu continuă să fie afectat. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lista zborurilor care nu vor fi operate miercuri pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit CNAB, 29 de curse sunt anulate, dintre care 14 plecări și 15 sosiri, toate având legătură cu aeroporturi din zona Orientului Mijlociu.

Sunt afectate zboruri operate de Anima Wings, El Al Israel Airlines, Fly One România, Flydubai, HiSky Europe, Qatar Airways, Tarom și Wizz Air Malta, către sau dinspre aeroporturi precum Ben Gurion (Tel Aviv), Dubai, Doha, Beirut, Hurghada și Larnaca.

Lista zborurilor anulate

COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.

AWG4406 – 04.03.2026 07:30:00 – D – HURGHADA INTL

AWG4407 – 04.03.2026 23:10:00 – A – HURGHADA INTL

COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES

ELY573 – 04.03.2026 09:45:00 – A – BEN GURION

ELY574 – 04.03.2026 11:00:00 – D – BEN GURION

ELY571 – 04.03.2026 20:35:00 – A – BEN GURION

ELY572 – 04.03.2026 21:45:00 – D – BEN GURION

COMPANIA FLY ONE ROMANIA

FOE7810 – 04.03.2026 01:30:00 – A – BEN GURION

COMPANIA FLYDUBAI

FDB1709 – 04.03.2026 07:00:00 – A – DUBAI INTL

FDB1710 – 04.03.2026 08:00:00 – D – DUBAI INTL

FDB1797 – 04.03.2026 13:55:00 – A – DUBAI INTL

FDB1798 – 04.03.2026 15:00:00 – D – DUBAI INTL

FDB1795 – 04.03.2026 22:05:00 – A – DUBAI INTL

FDB1796 – 04.03.2026 23:10:00 – D – DUBAI INTL

COMPANIA HISKY EUROPE

HYS235 – 04.03.2026 10:30:00 – D – BEN GURION

HYS236 – 04.03.2026 16:30:00 – A – BEN GURION

COMPANIA QATAR AIRWAYS

QTR219 – 04.03.2026 06:40:00 – A – HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

QTR220 – 04.03.2026 10:40:00 – D – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

QTR222 – 04.03.2026 16:20:00 – D – HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

COMPANIA TAROM

ROT167 – 04.03.2026 00:50:00 – D – BEIRUT INTL

ROT156 – 04.03.2026 03:05:00 – A – BEN GURION

ROT168 – 04.03.2026 06:30:00 – A – BEIRUT INTL

ROT155 – 04.03.2026 20:45:00 – D – BEN GURION

COMPANIA WIZZ AIR MALTA

WMT3268 – 04.03.2026 00:40:00 – A – DUBAI INTL

WMT3257 – 04.03.2026 05:45:00 – D – BEN GURION

WMT3263 – 04.03.2026 12:00:00 – D – BEN GURION

WMT3258 – 04.03.2026 12:15:00 – A – BEN GURION

WMT3026 – 04.03.2026 12:20:00 – A – LARNACA INTL

WMT3267 – 04.03.2026 13:15:00 – D – DUBAI INTL

WMT3264 – 04.03.2026 18:30:00 – A – BEN GURION.