Compania-mamă a Allview a înregistrat o creștere spectaculoasă a profitului / Cifră de afaceri triplată într-un singur an și profit de peste 11,4 milioane de lei

Visual Fan S.A., compania-mamă a brandului românesc Allview, raportează o triplare a cifrei de afaceri de la an la an, dar și un profit net de patru ori mai mare față de anul trecut. Potrivit unui raport financiar al Allview, transmis către TechRider.ro, compania din Brașov înregistrează un profit net pentru trimestrul al treilea din 2025 de 8,96 de milioane de lei, de patru ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

Divizia IT&C rămâne motorul profitului companiei

La nivel de Grup, profitul net a ajuns la 11,42 milioane lei, față de 5,12 milioane lei în perioada similară din 2024. Cifra de afaceri a urcat de la 70,56 milioane lei în T3 2024 la 165,79 milioane lei în T3 2025, ceea ce reflectă o marjă netă a profitului de 6,89% și evoluția solidă a rezultatelor financiare. Potrivit raportului companiei, divizia sa IT&C rămâne fundamentul business-ului, asigurând un flux constant de venituri și un canal de distribuție solid pentru noile categorii de produse.

Compania susține că se concentrează pe dezvoltarea gamei de produse, marcând „trecerea de la un portofoliu clasic de electronice la unul orientat către confort, eficiență energetică și experiență integrată pentru utilizator”, ce contribuie la stabilitatea fluxurilor de numerar.

Totodată, divizia de energie, denumită Allview Energy, oferă multiple servicii de energie verde, orientată consumatorilor. Compania oferă de la servicii de analiză și proiectare tehnică, la punerea în funcțiune a parcurilor fotovoltaice, precum cel din Reșița de aproape 9 MWp. Totodată, compania are în desfășurare alte contracte în Toplița și Teiuș, însumând peste 170 MWh capacitate de stocare.

Divizia auto, într-o etapă de „scalare accelerată”

Divizia Allview Auto a trecut într-o etapă de scalare accelerată. Modelul Allview CityZEN a ocupat în T3 2025 locul I la nivel național în topul înmatriculărilor de vehicule electrice din categoria sa. Vânzările din primele nouă luni ale anului 2025 au depășit volumul întregului an 2024. Extinderea rețelei de parteneri și lansarea unei game de vehicule comerciale întăresc rolul diviziei ca pilon strategic, susține compania.

Allview intră și în zona de health, oferind o serie de frigidere inteligente și aplicația ERA Health, dezvoltată „în colaborare cu diabetologi, nutriționiști și parteneri academici”. Lucian Peticilă, CEO Visual Fan S.A., susține că firma pe care o conduce va oferi în continuare soluții pentru „ezvoltarea de proiecte Full EPC, mobilitate electrică și produse inteligente pentru locuință”.