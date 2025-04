Amazon anulează comenzi din China după noile tarife impuse de Trump

Amazon reacționează rapid la noile tensiuni comerciale generate de anunțul președintelui Trump privind impunerea unor tarife vamale asupra mărfurilor provenite din peste 180 de țări și teritorii. Într-o mișcare neașteptată, gigantul american a anulat mai multe comenzi de produse fabricate în China și alte țări asiatice, vizând bunuri de consum precum scaune de plajă, trotinete și aparate de aer condiționat.

Aceste decizii sugerează că Amazon încearcă să își minimizeze expunerea la noile taxe vamale, care riscă să afecteze costurile operaționale și relațiile cu furnizorii.

Anulările, transmise fără avertisment, au lăsat furnizorii în incertitudine și cu stocuri deja produse, creând tensiuni într-un ecosistem deja fragil raportează Bloomberg.

Momentul anulărilor, fără vreo notificare prealabilă, i-a făcut pe furnizori să suspecteze o reacție directă la noile tarife.

Un purtător de cuvânt Amazon a refuzat să comenteze. Compania menționase disputele comerciale internaționale ca un risc în raportul său anual publicat în februarie, precizând că „furnizorii din China asigură o proporție semnificativă din componentele și produsele finite”.

Nu este clar cât de extinse sunt anulările sau câte tipuri de produse sunt afectate.

Un furnizor care vinde scaune de plajă fabricate în China către Amazon de peste un deceniu a primit un e-mail săptămâna trecută prin care compania anunța anularea unor comenzi „plasate din greșeală” și îl instruia să nu le expedieze. E-mailul, revizuit de Bloomberg, nu menționa nimic despre tarife.

Furnizorul a declarat că o comandă angro de 500.000 USD a fost anulată după ce scaunele fuseseră deja produse, lăsându-l responsabil să plătească fabrica și să găsească alți cumpărători. Acesta, vorbind sub protecția anonimatului de teama represaliilor din partea Amazon, a spus că este prima dată când compania anulează o comandă în acest mod.

Scott Miller, fost manager Amazon și actual consultant în comerț electronic, a declarat că Amazon a anulat comenzi de la mai mulți clienți de-ai săi pentru produse fabricate în China și alte țări asiatice. Aceste anulări au venit fără avertisment, susține el, și i-ar putea forța pe furnizori să renegocieze termenii cu gigantul e-commerce.

„Amazon deține toate atuurile”, a spus Miller, fondator și CEO al pdPlus din Minneapolis. „Singurele opțiuni reale pentru furnizori sunt să vândă acest inventar în alte țări cu marje mai mici sau să încerce colaborări cu alți retaileri.”

Furnizorul de scaune și Miller au explicat că Amazon a anulat „comenzi de import direct”, un proces prin care Amazon cumpără produse angro în țara de origine și le transportă către depozitele sale din SUA. Amazon devine importatorul oficial al produselor și, prin urmare, este responsabil de plata tarifelor vamale la sosirea acestora în porturile americane.

Amazon folosește acest model de ani buni pentru a reduce costurile, profitând de tarifele de transport în vrac mai avantajoase decât cele disponibile pentru furnizori. Anularea acestor comenzi transferă expunerea la tarife înapoi asupra furnizorilor, dacă aceștia decid să importe singuri produsele în SUA.

Produsele cumpărate direct de Amazon de la furnizori reprezintă aproximativ 40% din oferta disponibilă pe site-ul său. Restul vânzărilor provin de la comercianți independenți care „închiriază” spațiu digital de vânzare pe platforma Amazon, plătind comisioane și taxe pentru logistică și publicitate.

Tarifele impuse de Trump au zdruncinat piețele globale. Multe afaceri au crescut prețurile, alimentând temerile legate de o posibilă recesiune. Marți, compania Robert W. Baird & Co. Inc. a redus estimarea de venituri pentru Amazon în 2025, invocând efectele tarifelor, într-o notă de analiză. Acțiunile Amazon au scăzut cu aproximativ 21% în acest an, în comparație cu o scădere de 15% a indicelui S&P 500.