Gigantul american din tehnologie Apple a anunțat marți că va reloca o parte din producția computerelor desktop Mac Mini din Asia în Statele Unite. Începând din a doua jumătate a acestui an, o parte dintre aceste sisteme vor fi fabricate într-o unitate din Houston, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

Totodată, compania intenționează să extindă fabrica din Houston prin deschiderea unui nou centru de formare dedicat producției avansate, iar operațiunile din acest oraș ar urma să genereze mii de locuri de muncă.

Decizia face parte dintr-un plan mai amplu de investiții în SUA, după ce, în august anul trecut, Apple s-a angajat să investească 600 de miliarde de dolari pe parcursul următorilor patru ani.

Mutarea vine și într-un context politic sensibil. În mai 2025, fostul președinte Donald Trump a amenințat Apple cu impunerea unui tarif vamal suplimentar de 25% pentru produsele fabricate în afara Statelor Unite, o schimbare de poziție față de politica anterioară a administrației sale, care exceptase smartphone-urile și alte electronice de la taxele aplicate importurilor din China.

Anunțul privind producția de Mac Mini în Houston are loc pe fondul unor noi incertitudini legate de regimul tarifar. Statele Unite au introdus recent un tarif general de 10% pentru bunurile care nu beneficiază de scutiri, rată anunțată vineri de Donald Trump, după ce Curtea Supremă a anulat tarifele impuse anterior.

„Apple are un angajament profund față de viitorul producției americane”, a declarat directorul general al companiei, Tim Cook.

Apple a început deja, anul trecut, să producă în Houston servere destinate aplicațiilor de inteligență artificială și susține că este ușor înaintea calendarului stabilit pentru noile operațiuni.

Apple continuă să fabrice majoritatea produselor sale, inclusiv iPhone-uri și iPad-uri, în Asia

Cu toate acestea, analiștii amintesc că istoricul companiei în privința promisiunilor de investiții interne este mixt. În 2019, Tim Cook a vizitat alături de Donald Trump o unitate din Texas prezentată drept o nouă fabrică, însă respectiva facilitate producea computere Apple încă din 2013, iar ulterior producția a fost relocată în Thailanda.

În prezent, Apple continuă să fabrice majoritatea produselor sale, inclusiv iPhone-uri și iPad-uri, în Asia, în special în China, deși în ultimii ani o parte din producție a fost mutată în Vietnam, Thailanda și India.