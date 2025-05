Continuă prăbușirea vânzărilor de mașini noi Tesla în Europa: Scădere de 62% în Marea Britanie și 46% în Germania, în aprilie, față de 2024 / Cel mai redus nivel din ultimii doi ani

Vânzările de mașini noi ale Tesla în Marea Britanie și Germania s-au prăbușit în aprilie la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, scăzând cu 62%, respectiv 46% față de anul precedent, chiar dacă cererea de vehicule electrice a crescut în ambele țări, au arătat marți datele naționale, citate de Reuters.

Vânzările de vehicule electrice ale miliardarului Elon Musk au scăzut, de asemenea, la minime multianuale pe alte piețe europene cheie luna trecută, au arătat datele naționale săptămâna trecută, în timp ce Tesla se pregătește să contracareze concurența mărcilor europene și chineze de vehicule electrice cu lansarea unui Model Y modernizat.

Vânzările mărcii în Germania au scăzut la 885 de mașini în aprilie, o a patra lună de scăderi în acest an, ajungând la o scădere cumulată de peste 60% de la începutul anului, au arătat datele agenției de trafic rutier KBA.

Marea Britanie a contracarat tendința europeană sumbră pentru Tesla până acum în acest an, dar luna trecută au fost vândute 512 mașini noi, în scădere de la 1.352 în aprilie 2024, potrivit Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Acest lucru a condus la o cotă de piață EV de 9,3% de la începutul anului pentru Tesla în Marea Britanie, arată datele grupului de cercetare New AutoMotive. Aceasta este în scădere față de 12,5% în urmă cu un an, conform datelor grupului de cercetare.

Site-urile web ale Tesla din Germania și Marea Britanie spun că livrările estimate ale Modelului Y modernizat vor începe în iunie, dar va dura câteva luni până când datele privind vânzările vor arăta dacă versiunea actualizată și-a recâștigat clienții.

Apropierea lui Musk de președintele american Donald Trump, politica sa și eforturile sale de a elimina risipa din agențiile guvernamentale americane au provocat proteste împotriva sa și a companiei, precum și acte de vandalism la showroom-urile și stațiile de încărcare din SUA și Europa.

După ce vânzările globale și profitul mărcii din primul trimestru au ratat estimările, Musk a declarat în urmă cu două săptămâni că va reduce timpul pe care îl dedică administrației Trump și va petrece mai mult timp la conducerea companiei.

Vânzările totale de mașini în Germania au scăzut cu 0,2% în aprilie, dar cele de vehicule electrice au crescut cu 53,5%, a declarat KBA.

În Marea Britanie, înmatriculările de mașini electrice cu baterii au crescut cu 8,1% în cursul lunii, în timp ce vânzările totale de mașini au scăzut cu 10,4%, arată datele SMMT.

Vânzările de vehicule electrice în Marea Britanie au încetinit față de luna precedentă din cauza condițiilor economice mai largi, a declarat New AutoMotive.

Cu toate acestea, vânzările de baterii electrice ale Volkswagen în țară au urcat cu 194% la 2.314 vehicule luna trecută, în timp ce înmatriculările companiei chineze BYD au crescut cu 311% la 1.419 mașini, a declarat grupul de cercetare.