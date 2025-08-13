Porsche și Deutsche Telekom, în discuții pentru înființarea unui fond european de 500 milioane de euro dedicat industriei de apărare

Porsche Automobil Holding SE și Deutsche Telekom AG se află în discuții pentru a deveni investitori principali într-un nou fond de capital de risc dedicat companiilor europene din domeniul tehnologiei de apărare, care urmărește să atragă 500 de milioane de euro (aproximativ 586 milioane de dolari), transmite Bloomberg.

Potrivit unor surse apropiate planurilor, fondul va fi administrat de DTCP, firmă de investiții din Hamburg care a fost, în trecut, parte a Deutsche Telekom, înainte de a fi separată în urmă cu un deceniu. Sursele au precizat că valoarea și structura fondului ar putea fi ajustate pe parcurs.

Porsche SE, compania de tip holding a familiei miliardare care controlează constructorii auto Porsche AG și Volkswagen AG, a anunțat miercuri că va înființa un fond pentru investiții în industria de apărare, mizând pe creșterea cheltuielilor militare la nivel european. Pentru a face acest lucru, compania a renunțat la o regulă internă anterioară care permitea investiții doar în firme ce dezvoltă tehnologii cu dublă utilizare – civilă și militară.

Atât Porsche SE, cât și Deutsche Telekom și DTCP au refuzat să comenteze aceste informații.

Interesul tot mai mare pentru investiții în sectorul apărării vine pe fondul alocării, de către statele europene, a sute de miliarde de euro pentru programe de reînarmare.

Creșterea cheltuielilor militare a fost accelerată de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în 2022, și de incertitudinile privind angajamentul Statelor Unite față de NATO. În acest context, fonduri de investiții precum Lakestar, Tikehau Capital și CVC Capital Partners își constituie echipe dedicate și atrag capital pentru a identifica oportunități pe o piață care, până recent, era considerată puțin atractivă din cauza constrângerilor etice și comerciale.

Chiar și cu acest val de interes, startup-urile europene din domeniul apărării depind încă în mare măsură de finanțarea provenită din Statele Unite.

Acest lucru este cauzat, în parte, de reglementările stricte care, în trecut, au limitat fluxul de capital spre investiții în armament. Tendința începe însă să se schimbe: instituții publice precum Fondul European de Investiții și banca germană KfW au relaxat recent politicile privind acest tip de investiții.

Porsche SE și DTCP au deja o colaborare stabilită anterior.

În 2023, Porsche SE a investit într-un fond de investiții administrat de DTCP, iar anul trecut cele două companii au creat împreună fondul de capital de risc Incharge Capital Partners, în care Deutsche Telekom este, de asemenea, investitor. Aceste parteneriate au inclus investiții în tehnologii cu dublă utilizare, precum cea realizată în producătorul german de drone Quantum Systems. Compania de drone a atras finanțare în luna mai, ajungând la o evaluare de peste 1 miliard de dolari.

Deutsche Telekom este investitor principal în DTCP, ceea ce întărește legăturile între actorii implicați în noul fond.

Dacă proiectul va fi finalizat, Porsche SE și Deutsche Telekom ar putea deveni printre principalii susținători ai unei inițiative care marchează o schimbare de paradigmă în investițiile europene din domeniul apărării, într-o perioadă caracterizată de creșterea semnificativă a bugetelor militare și de interesul crescut pentru tehnologii strategice dezvoltate în Europa.