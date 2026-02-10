Generalul de brigadă francez Regis Antonioz subliniază că mobilitatea ridicată este principala metodă de protecție a obuzierului autopropulsat CAESAR, prezent și în România, împotriva dronelor și artileriei inamice. Conceptul „shoot-and-scoot” (trage și fugi) permite sistemului să părăsească poziția în câteva minute și crește semnificativ rata de supraviețuire, transmite Go4it.

Lecțiile învățate din Ucraina confirmă că această agilitate, combinată cu măsuri active, precum sisteme anti-dronă și bruiaj, dar și pasive, precum camuflajul, este vitală pe câmpul de luptă modern.

„Am lucrat mult și continuăm să lucrăm mult la problema protecției sau a măsurilor de protecție și, după cum probabil știți, există măsuri de protecție active și pasive atunci când vine vorba de protejarea bunurilor. Aș spune că, în cazul sistemului Caesar, probabil mobilitatea este cea care conferă acestei arme o protecție excelentă, deoarece puteți intra și ieși din baterie în câteva minute, ceea ce îi conferă cu siguranță o mare capacitate de supraviețuire pe câmpul de luptă”, a explicat Antonioz în cadrul exercițiului militar Dynamic Front 26.

Acest concept, cunoscut sub numele de „shoot-and-scoot” (trage și fugi), poate preveni localizarea și lovirea de către armele inamice, inclusiv artileria și dronele.

Ofițerul francez a spus că acest lucru este confirmat de surse deschise, prin lecțiile învățate din Ucraina. „Așa că știm că mobilitatea este probabil una dintre calitățile foarte bune ale acestei arme”, a adăugat el.

Franța, ca națiune-cadru a Grupului de Luptă Multinațional din România, are dislocate patru vehicule CAESAR în țara noastră. Comandanții francezi, printre care și generalul Loïc Girard, au punctat că trupele nu se află aici doar pentru instrucție, ci sunt pregătite operațional pentru intervenție imediată într-un scenariu de luptă real. Girard a fost locțiitor al comandantului Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) al NATO.