Interoperabilitatea sistemelor de tip „tragi și fugi”, testată de NATO în România: HIMARS-urile românești și poloneze au tras împreună cu obuziere CAESAR franceze la Cincu

Zeci de focuri au fost trase de lansatoare de rachete HIMARS și obuziere autopropulsate CAESAR în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” de la Cincu duminică, în cadrul exercițiului militar Dynamic Front 26, la care TechRider.ro participă.

Scopul este testarea interoperabilității diferitelor sisteme de artilerie folosite de aliații din NATO. Sistemele HIMARS participante sunt românești și poloneze, iar obuzierele CAESAR sunt franceze.

Franța are patru vehicule CAESAR în România, care au participat toate la exercițiu. Acestea fac parte din Grupul de Luptă Multinațional din România, care are Franța ca națiune-cadru. Comandantul bateriei franceze, căpitanul Romain, a declarat că scopul principal al exercițiului este testarea interoperabilității. „E vorba de aptitudini umane, aptitudini de luptă, dar și de testarea interoperabilității din punct de vedere tehnic și procedural”, a spus el.

CAESAR (CAmion Équipé d’un Système d’Artillerie) este un obuzier autopropulsat francez de 155 mm/calibru 52. Este considerat pe scară largă un „element revoluționar” în artileria modernă datorită mobilității sale ridicate, capacității de desfășurare rapidă și preciziei.

Francezii au declarat în trecut că nu sunt aici doar pentru a se antrena, ci sunt pregătiți să intervină oricând într-o situație reală de luptă.

„Unitățile franceze sunt pregătite și antrenate pentru a interveni în orice moment. Ele nu vin aici doar pentru a se antrena, ci sunt desfășurate într-un context operațional real”, a spus generalul de brigadă Loïc Girard, fost locțiitor al comandantului Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) al NATO.

Tehnologie avansată și mobilitate pe câmpul de luptă

România deține 54 de lansatoare HIMARS. Unele dintre cele participante la exercițiul de la Cincu sunt de la Batalionul 81 Rachete Operativ-Tactice de la Focșani. „Am venit pe 23 ianuarie și ne-am desfășurat misiunea cu succes. Ne întoarcem acasă cu fruntea sus”, a declarat sergentul major Cristi Crăciun, comandant de vehicul lansator.

„Am venit aici să testăm interoperabilitatea la nivel tactic, să facem schimb de date. La sfârșitul exercițiului sper să avem o mulțime de lecții învățate”, a declarat și locotenent-colonelul Dariusz Rusinek, comandantul batalionului de HIMARS-uri poloneze care a participat la exercițiu. „Să participăm la Dynamic Front 26 și să fim aici în România este o experiență și o lecție importantă pentru partenerul polonez”, a adăugat el.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) este un lansator de rachete multiplu, ușor și agil, dezvoltat de Statele Unite. Spre deosebire de predecesorul său mai greu, cu șenile (M270), HIMARS este montat pe un șasiu de camion de cinci tone, ceea ce îi permite să atingă viteze de 85 km/h și să fie transportat cu ușurință de aeronave de transport. Acesta transportă un singur pod care conține fie șase rachete GMLRS – renumite pentru precizia lor ghidată prin GPS – fie o rachetă ATACMS pentru lovituri de lungă distanță.

Avantajul principal al acestor două sisteme de artilerie este capacitatea „shoot-and-scoot” („tragi și fugi”): pot trage și se pot reloca înainte ca focul de contra-baterie al inamicului să poată să le localizeze poziția.

Dynamic Front 26 este cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii desfășurat în Europa, în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026. Exercițiul are ca obiectiv exersarea planurilor regionale NATO, precum și integrarea efectelor în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, pentru a contracara capabilități de restricționare a accesului și control al zonei, susținute de forțe convenționale concentrate.