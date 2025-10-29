dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
12 vizualizări
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Pleacă o parte din militarii americani, rămân mii de francezi, belgieni, spanioli sau nord-macedoneni: Ce efective au statele europene în România în acest moment și de ce tehnică militară dispun?

Adrian Popa
29 octombrie 2025
tanc leclerc la centrul national de instruire intrunita getica de la cincu
Tanc Leclerc la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” de la Cincu. (Sursa foto: TechRider)
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Vestea privind reducerea numărului de militari americani din România este o lovitură de imagine pentru securitatea României, aflată într-o regiune importantă din punct de vedere geostrategic. Totuși, în țara noastră rămân forțe militare străine însemnate, pe lângă 1.000 de soldați americani.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

România găzduiește importante structuri multinaționale NATO în contextul consolidării măsurilor de descurajare și apărare pe flancul estic al Alianței. Din acestea fac parte, în acest moment, pe lângă americani, aproximativ 3.500 de militari din state europene aliate.

În cadrul Grupului de Luptă Multinațional din România, având Franța ca națiune-cadru, participă militari din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg.

„În cadrul exercițiului Dacian Fall 25, Grupul de Luptă este temporar ridicat la nivel brigadă; așadar, contingentul francez este format din aproximativ 2.400 de militari, la care se adaugă aproximativ 300 de militari belgieni, 200 de militari spanioli și o grupă aparținând armatei luxemburgheze. Comandamentul francez dispune, de asemenea, de un punct de comandă înaintat în București, care coordonează activitățile de planificare și conducere a operațiunilor”, a transmis, pentru TechRider, Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), aflat în România, al NATO.

Obuzier autopropulsat CAESAR la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” de la Cincu
Obuzier autopropulsat CAESAR la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” de la Cincu. (Sursa foto: TechRider)

Generalul de brigadă Loï Girard, fost locțiitor al comandantului HQ MND-SE, a declarat în vară că forțele franceze nu sunt aici doar pentru a se antrena, ci sunt pregătite să intervină oricând într-o situație reală de luptă. „Unitățile franceze sunt pregătite și antrenate pentru a interveni în orice moment. Ele nu vin aici doar pentru a se antrena, ci sunt desfășurate într-un context operațional real”, a spus el.

Totodată, în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est de la Craiova, se află contingente din Polonia, cu peste 200 de militari, Portugalia, cu aproximativ 200 de militari, și un pluton din Macedonia de Nord.

Aceste unități folosesc tehnică militară avansată. Exemple sunt tancurile principale de luptă Leclerc, obuzierele autopropulsate CAESAR, sisteme de apărare antiaeriană SAMP/T, mașini de luptă pentru infanterie VBCI, transportoare blindate de trupe Piranha, vehicule 4×4 VAMTAC sau lansatoare multiple de rachete.

Totodată, în misiunile de poliție aeriană făcute pe teritoriul României au fost sau sunt folosite, de către aliații europeni, aeronave precum Eurofighter Typhoon sau F/A-18 Hornet.

  • Adrian Popa este jurnalist în grupul G4Media, coordonator la publicațiile TechRider, Economedia, G4Food și Pets&Cats. Are 19 ani de experiență în presa centrală și a debutat ca jurnalist specializat în piețele financiare și tehnologie. Pe lângă aceste domenii, mai scrie despre business, macroeconomie și apărare. Înainte de a ajunge la G4Media, Adrian a fost redactor-șef la Mediafax.ro, Gandul.info și Go4it.ro. A mai lucrat la Evenimentul Zilei, Forbes România, Cotidianul și Banii Noștri. Adrian are o pasiune aparte pentru tehnologie și este interesat de efectele pe care aceasta le are asupra societății. Printre hobbyurile lui se numără lectura, istoria, ecologia, universurile SF și fitnessul.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...