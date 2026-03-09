Forțele aeriene ale NATO au interceptat și distrus o a doua rachetă balistică lansată din Iran, după ce aceasta a intrat în spațiul aerian al Turciei, au anunțat luni autoritățile de la Ankara. Guvernul turc a avertizat că va reacționa ferm la orice amenințare la adresa securității sale, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Este al doilea incident de acest tip din ultima săptămână, în care o rachetă balistică iraniană a vizat sudul Turciei, stat membru NATO și vecin cu Iranul. Ankara avertizase încă de sâmbătă Teheranul să evite astfel de acțiuni, însă nu a indicat că ar intenționa să solicite oficial sprijin suplimentar din partea aliaților din cadrul alianței.

Fragmente ale rachetei au căzut în provincia Gaziantep

„Reiterăm că toate măsurile necesare vor fi luate cu hotărâre și fără ezitare împotriva oricărei amenințări la adresa teritoriului și spațiului aerian al țării noastre”, a transmis Ministerul turc al Apărării. Instituția a precizat că fragmente ale rachetei au căzut în provincia Gaziantep, din sud-estul Turciei, însă nu au fost raportate victime.

Ministerul a subliniat totodată că avertismentele transmise de Turcia trebuie luate în considerare de toate părțile implicate.

Nu este clar care era ținta rachetei înainte ca aceasta să fie interceptată de sistemele de apărare ale NATO desfășurate în estul Mării Mediterane.

În sudul Turciei se află baza aeriană Incirlik, unde sunt staționate forțe americane, iar în provincia Malatya, situată la nord-est, funcționează un radar NATO esențial pentru sistemul de apărare al alianței. Potrivit autorităților turce, resturile rachetei au căzut pe câmpuri nelocuite din provincia Gaziantep, situată aproximativ între aceste două baze.

Burhanettin Duran, directorul pentru comunicare al președintelui Recep Tayyip Erdogan, a declarat că Ankara își reiterează avertismentul către toate părțile implicate, în special către Iran, să evite acțiuni care ar putea pune în pericol stabilitatea regională și siguranța civililor.

Autoritățile turce au precizat și că Statele Unite nu au folosit baza Incirlik în atacurile aeriene lansate, alături de Israel, asupra Iranului, acțiuni care au declanșat riposta Teheranului cu rachete și drone.

Iranul nu a comentat incidentul

Deocamdată, Iranul nu a comentat incidentul, însă oficialii de la Teheran au afirmat în repetate rânduri că nu sunt în război cu statele din regiune și că Turcia nu este o țintă.

Anterior, Ankara – care încercase să medieze dialogul dintre SUA și Iran înaintea izbucnirii confruntărilor aeriene – a precizat că nu intenționează să invoce Articolul 4 al NATO, mecanism care permite consultări între aliați atunci când un stat membru se consideră amenințat. În anumite situații, acest proces poate conduce la activarea Articolului 5, care prevede apărarea colectivă a unui aliat atacat.

Turcia deține a doua cea mai mare armată din NATO și, în ultimii ani, a devenit un actor important în industria globală de apărare. Cu toate acestea, țara nu dispune încă de un sistem complet de apărare aeriană propriu, iar în cele două incidente recente s-a bazat pe sistemele NATO pentru interceptarea rachetelor.