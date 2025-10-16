Rusia caută un sistem de protecție pentru elicoptere după ce o dronă ucraineană de 500 de dolari a distrus un elicopter de atac de 16 milioane de dolari

Rusia își intensifică eforturile pentru a contracara amenințarea crescândă reprezentată de dronele FPV (First-Person View) utilizate de forțele ucrainene împotriva elicopterelor sale, transmite publicația United24 Media. Această inițiativă survine după ce producătorul rus de elicoptere Russian Helicopters a recunoscut că unele dintre elicopterele sale au fost avariate sau distruse de aceste drone. Compania produce inclusiv modelul de atac Kamov Ka-52 „Alligator”.

O astfel de aeronavă a fost distrusă de o dronă de 500 de dolari în mai 2025.

„Nu am anticipat utilizarea pe scară largă a acestor drone la începutul războiului. Compania noastră lucrează în prezent la soluții pentru a face față acestui nou tip de amenințare”, a recunoscut un reprezentant al companiei la un eveniment.

Protejarea elicopterelor împotriva acestor drone mici și agile se dovedește a fi complexă, cerând o combinație de metode, nu o singură soluție. Printre potențialele contramăsuri explorate se numără:

Sisteme fizice de „plasă” sau cușcă: similare cu „cuștile de protecție” utilizate la vehiculele terestre, aceste grilaje metalice sunt concepute pentru a provoca detonarea prematură a munițiilor dronei.

similare cu „cuștile de protecție” utilizate la vehiculele terestre, aceste grilaje metalice sunt concepute pentru a provoca detonarea prematură a munițiilor dronei. Războiul electronic (EW): această tehnică C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) are ca scop perturbarea legăturilor de control radio ale dronelor FPV prin bruiaj, suprimarea semnalului și falsificare ( spoofing ).

această tehnică C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) are ca scop perturbarea legăturilor de control radio ale dronelor FPV prin bruiaj, suprimarea semnalului și falsificare ( ). Sisteme cu energie dirijată: la mijlocul anului 2025, Rusia a anunțat testarea cu succes la scară largă a noilor sisteme de apărare bazate pe laser împotriva dronelor, descriind sistemele ca fiind „promițătoare”.

Având în vedere limitările oricărei metode de apărare individuale, o arhitectură de protecție stratificată sau hibridă, care combină apărarea fizică, electronică și cinetică, este cea mai probabilă cale de urmat.

