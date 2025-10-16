dark
Rusia caută un sistem de protecție pentru elicoptere după ce o dronă ucraineană de 500 de dolari a distrus un elicopter de atac de 16 milioane de dolari

Andrei Manole
16 octombrie 2025
elicopter de atac kamov ka-52 alligator
Elicopter de atac Kamov Ka-52 „Alligator” (Sursa foto: Wikimedia Commons / Alex Beltyukov)
Rusia își intensifică eforturile pentru a contracara amenințarea crescândă reprezentată de dronele FPV (First-Person View) utilizate de forțele ucrainene împotriva elicopterelor sale, transmite publicația United24 Media. Această inițiativă survine după ce producătorul rus de elicoptere Russian Helicopters a recunoscut că unele dintre elicopterele sale au fost avariate sau distruse de aceste drone. Compania produce inclusiv modelul de atac Kamov Ka-52 „Alligator”.

O astfel de aeronavă a fost distrusă de o dronă de 500 de dolari în mai 2025.

„Nu am anticipat utilizarea pe scară largă a acestor drone la începutul războiului. Compania noastră lucrează în prezent la soluții pentru a face față acestui nou tip de amenințare”, a recunoscut un reprezentant al companiei la un eveniment.

Protejarea elicopterelor împotriva acestor drone mici și agile se dovedește a fi complexă, cerând o combinație de metode, nu o singură soluție. Printre potențialele contramăsuri explorate se numără:

  • Sisteme fizice de „plasă” sau cușcă: similare cu „cuștile de protecție” utilizate la vehiculele terestre, aceste grilaje metalice sunt concepute pentru a provoca detonarea prematură a munițiilor dronei.
  • Războiul electronic (EW): această tehnică C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) are ca scop perturbarea legăturilor de control radio ale dronelor FPV prin bruiaj, suprimarea semnalului și falsificare (spoofing).
  • Sisteme cu energie dirijată: la mijlocul anului 2025, Rusia a anunțat testarea cu succes la scară largă a noilor sisteme de apărare bazate pe laser împotriva dronelor, descriind sistemele ca fiind „promițătoare”.

Având în vedere limitările oricărei metode de apărare individuale, o arhitectură de protecție stratificată sau hibridă, care combină apărarea fizică, electronică și cinetică, este cea mai probabilă cale de urmat.

Citește și: Mai are elicopterul de atac un loc pe câmpul de luptă actual? Thomas Hein, Airbus, pentru TechRider: Elicopterul de atac „nu a murit” / Depinde de modul în care utilizați elicopterele de atac: ce s-a văzut în primele zile ale războiului din Ucraina nu a fost o utilizare corectă

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

