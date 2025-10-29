BREAKING SUA retrag 800 de militari din România: Unde sunt staționate trupele și în ce sunt specializate / Experți americani au făcut recent apel la Guvernul SUA să nu abandoneze regiunea Mării Negre

Statele Unite își retrag circa 800 de militari din cei aproximativ 1.800 pe care îi au în România, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Decizia Casei Albe vine după ce mai mulți experți au făcut apel la Washington să nu abandoneze regiunea Mării Negre.

Cei mai mulți militari americani sunt staționați la baze strategice, precum Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii.

La Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu sunt dislocați aproximativ 1.400 de militari americani, majoritatea din Divizia 101 Aeropurtată, o unitate de elită specializată în operațiuni aeropurtate, drone, reacție rapidă și apărare aeriană.

La Deveselu se află circa 300 de militari specializați în operarea sistemului antirachetă Aegis Ashore, parte a apărării colective NATO împotriva amenințărilor balistice.

La Câmpia Turzii sunt staționați membri ai forțelor aeriene americane, specializați în operațiuni aeriene, supraveghere și sprijin logistic.

Alte detașamente mai mici, precum pușcași marini, sunt implicate în misiuni de antrenament, reacție rapidă și operațiuni speciale, incluzând acțiuni de asistență militară, cercetare specială și exerciții de interoperabilitate cu armata română.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, declara în septembrie, într-un interviu acordat TechRider, că deși există semnale că Statele Unite își pot concentra atenția pe zona Indo-Pacific, asta nu înseamnă automat că prezența militară americană în România va fi diminuată.

„Există semnale politice că [americanii] ar urma să se concentreze mai mult în zona Indo-Pacific, însă asta nu înseamnă automat că o să plece soldați din România”, a declaratr Moșteanu.

Decizia Casei Albe vine după ce mai mulți experți au făcut apel la Casa Albă să întărească parteneriatul strategic cu România. O potențială nouă alianță strategică între Statele Unite și România, condusă de președinții Donald Trump și Nicușor Dan, ar putea genera un câștig economic și de securitate substanțial, de 250-350 de miliarde de dolari, în următorul deceniu, potrivit unui articol publicat în publicația The National Interest și semnat de Adrian Zuckerman (fost ambasador SUA în România), Pavel Popescu (fost președinte al Comisiei pentru apărare din Camera Deputaților) și Kaush Arha (președintele organizației Free and Open Indo-Pacific).

