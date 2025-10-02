Improvizația la ea acasă: forțele ruse transformă mașini de golf chinezești în roboți de luptă / La ce sunt folosite

Forțele ruse au adaptat vehicule de tip all-terrain, produse în China și utilizate inițial ca mașini de golf sau vehicule recreaționale, pentru a le transforma în platforme de luptă controlate de la distanță pe frontul din Ucraina.

Imaginile difuzate de televiziunea Ministerului Apărării de la Moscova arată cum unități ale Armatei 36 de Gardă din gruparea Vostok au modificat modelul Desertcross 1000-3 într-un sistem controlat de la distanță, utilizat pentru misiuni periculoase fără expunerea directă a trupelor, relatează InterestingEngineering.

Scopul principal al conversiei este protejarea soldaților însărcinați cu instalarea liniilor de comunicații prin fibră optică, una dintre cele mai riscante misiuni pe linia întâi a frontului. În forma modificată, vehiculul poate întinde până la cinci kilometri de cablu pe teren dificil, menținând astfel rețeaua de comunicații securizată și reducând riscul de pierderi umane.

„Aceste vehicule permit unităților de semnal să execute sarcini vitale fără a intra direct sub focul artileriei sau al dronelor inamice”, au transmis surse militare ruse citate de presa locală.

Vehiculele Desertcross sunt produse de compania chineză Shangdong Odes Industry și, în forma originală, au fost destinate activităților recreaționale și utilitare. Modelul 1000-3 este echipat cu un motor pe benzină de 72 de cai putere, rezervor de 50 de litri și are o masă de aproximativ 916 kilograme, cu o capacitate de încărcare de circa 300 de kilograme. Începând din 2023, Rusia ar fi achiziționat mii de astfel de vehicule, atrase de prețul accesibil și de adaptabilitatea lor pentru nevoi militare.

Conversia în platforme controlate de la distanță a fost posibilă prin utilizarea de componente electronice comerciale disponibile pe piață, combinate cu piese realizate prin imprimare 3D. Această soluție evidențiază tendința armatei ruse de a improviza și de a adapta tehnologii civile pentru câmpul de luptă.

Pe lângă rolurile logistice, vehiculele sunt folosite și în operațiuni de asalt asupra pozițiilor ucrainene. Potrivit unor rapoarte din presa de apărare, unele unități au montat pe aceste platforme mitraliere PKM, arme grele NSV sau Kord, precum și lansatoare automate de grenade AGS-17. În anumite cazuri, au fost adăugate improvizații anti-dronă, cum ar fi plase sau cuști de protecție, menite să reducă vulnerabilitatea în fața atacurilor aeriene.

Prin aceste transformări, Rusia urmărește să reducă expunerea trupelor și să asigure continuitatea comunicațiilor pe front, într-un context marcat de utilizarea intensă a războiului electronic. Totuși, experții atrag atenția că astfel de soluții improvizate au limitări clare: protecție redusă împotriva armelor grele, dependență de piese comerciale și vulnerabilitate la contramăsuri specifice.

Chiar și așa, utilizarea vehiculelor Desertcross 1000-3 ilustrează presiunea constantă de a găsi echilibrul între costuri reduse și eficiență operațională. În lipsa unor platforme dedicate, soluțiile adaptate din zona civilă devin o opțiune la îndemână pentru armata rusă, aflată într-un conflict prelungit și costisitor.

Numărând deja utilizări confirmate pe front, aceste vehicule arată cum mașinile de golf chinezești au trecut din zona de agrement direct pe câmpul de luptă, transformate într-o componentă a războiului modern bazat pe improvizație și tehnologie accesibilă.