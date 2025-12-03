dark
Scafandrii militari au neutralizat o dronă maritimă Sea Baby, care punea în pericol navigaţia în Marea Neagră

Redacția TechRider
3 decembrie 2025
drona-maritima
Sursa foto: Captură video – Wikimedia Commons / Security Service of Ukraine
Scafandrii militari au neutralizat, miercuri, prin detonare controlată, o dronă maritimă care plutea în derivă, punând în pericol navigaţia în Marea Neagră, scrie News.ro.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că scafandrii militari EOD, specializaţi în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forţelor Navale Române, au executat miercuri, o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigaţia în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă.

”Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanţa, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafaţă fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby.

Echipa de intervenţie a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, în conformitate cu procedurile operaţionale în vigoare, iar în jurul orei 13.00, drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată”, au afirmat reprezentanţii MApN.

Ei au menţionat că din luna februarie 2022 până în prezent, a fost asigurată libertatea de navigaţie pentru peste 12.000 de nave comerciale care au tranzitat bazinul Mării Negre.

De asemenea, în ultimii aproape patru ani, în Marea Neagră, au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, şapte dintre acestea fiind distruse de Forţele Navale Române.

