Rheinmetall cumpără NVL, divizia de nave de război a Luerssen Group, în încercarea de a-și extinde activitatea în Europa

Rheinmetall achiziționează divizia de nave de război a Luerssen Group, NVL, a anunțat duminică seara, în contextul în care grupul german de apărare încearcă să-și extindă activitățile în Europa, pe fondul creșterii cheltuielilor militare ale guvernelor, potrivit Reuters.

Măsura luată de Rheinmetall, cel mai mare producător de muniție din Europa, vine în contextul în care consolidarea mult așteptată a sectorului naval german prinde viteză, producătorul de submarine și fregate TKMS urmând să fie separat de compania-mamă Thyssenkrupp luna viitoare.

De asemenea, aceasta evidențiază obiectivul companiei germane de a se extinde în contextul tensiunilor geopolitice actuale din Europa, reflectat și de un acord-cadru recent încheiat pentru construirea unei fabrici de pulbere pentru muniții în România.

Companiile au convenit să nu dezvăluie prețul de achiziție al NVL, a declarat aceasta, adăugând că intenționează să finalizeze tranzacția la începutul anului viitor, sub rezerva aprobării antitrust.

„Situația actuală de conflict relevă faptul că capacitățile militare de intervenție devin din ce în ce mai importante și în sectorul naval”, a declarat Rheinmetall, în acord cu comentariile lui Luerssen.

Acțiunile sale au crescut cu 1,9% la ora 07:52 GMT, situându-se în fruntea indicelui DAX din Frankfurt.

Analiștii de la Jefferies au declarat că NVL genera marje de două cifre, sugerând un preț de preluare de 1,5 miliarde de euro – 2 miliarde de euro (1,76 miliarde de dolari – 2,35 miliarde de dolari), excluzând datoriile.

Rheinmetall, care produce tancuri, grenade și vehicule de luptă pentru infanterie, este activă de zeci de ani în sectorul maritim. Reuters a scris luna trecută că Rheinmetall și-a manifestat interesul pentru preluarea NVL, potrivit surselor din industrie.

La fel ca și concurenții săi, Rheinmetall a beneficiat de creșterea cheltuielilor pentru apărare, întrucât țările europene au investit în capacități de apărare de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022.

Numai Germania ar urma să cheltuiască aproximativ 31 de miliarde de euro pentru nave militare până în 2035, a declarat Rheinmetall.

NVL, care are aproximativ 2.100 de angajați la nivel global, este un grup privat cu patru șantiere navale în nordul Germaniei și în alte locații internaționale.

Compania a înregistrat vânzări de aproximativ 1 miliard de euro în 2024 și se așteaptă să atingă o marjă operațională de 10% în 2025, potrivit prezentării, care, potrivit Rheinmetall, a depășit rivalii, inclusiv TKMS, Fincantieri și Naval Group.