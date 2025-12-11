Friedrichshafen, Germania. În anul 2025, ZF aniversează șase decenii de excelență care au revoluționat confortul și experiența mobilității în domeniul transmisiilor automate, caracterizate prin modularitate, precizie și eficiență. Au fost produse peste 35 de milioane de transmisii automate, pornind de la modelul original 3HP din 1965 și până la cel din prezent. ZF a echipat unele dintre cele mai elegante vehicule de epocă, iar astăzi, ultima versiune a acestei tehnologii transformă unele dintre cele mai distinse mașini prin performanță electrică superioară, integrare și compatibilitate cu arhitecturile hibride.

Soluțiile sustenabile răspund nevoilor determinate de tendința electrificării unde mașina de mâine reflectă viziunea și inovațiile ZF prin intermediul unor tehnologii ca Gen4 8HP sau a sistemelor de extindere a autonomiei. Actualmente, când inteligența artificială și provocările industriei auto influențează viitorul și dotările pe care le are un vehicul, contribuția inginerilor ZF are un aport semnificativ la conturarea tendințelor, reprezentând această capacitate constantă de adaptare care sprijină tranziția către o mobilitate mai sigură, mai performantă și electrificată.

Începuturile revoluționare 3HP în 1965

Marcate în cadrul unui eveniment cu tradiție, IAA, originile acestei tehnologii își au rădăcinile în anul 1965 când a fost lansată transmisia cu trei trepte de viteză. Arhitectura era integral hidraulică, reflectând standardele tehnice relevante pentru această perioadă. Totodată, a pus bazele unei filosofii ce avea să definească ulterior tehnologia ZF: robustețe, precizie și modularitate.

3HP a fost integrat în producțiile de serie, după cum urmează:

1965 – 1977 pentru BMW, Peugeot, Alfa Romeo (versiunea 3HP12)

1968 – 1977 pentru BMW (versiunea 3HP20)

1975 – 1991 pentru Alfa Romeo, BMW, Citroën, Lancia, Maserati,Peugeot (versiunea 3HP22)

Produsă în peste 1 milion de unități, 3HP este mai mult decât o tehnologie pionieră care a marcat începuturile unei istorii de 60 de ani, este începutul unei perioade în care precizia, modularitatea și eficiența au devenit amprente de inginerie.

Evoluția în timp între 1982 – 2001, versiunile 4HP, 5HP și 6HP

Istoricul generațiilor de transmisii ale ZF reprezintă o călătorie prin timp, începută cu obiectivul practic orientat către eficiență, urmată de etapa electronică și consolidată prin impulsul actual de cel mai înalt nivel: soluțiile inovatoare hibride. Fiecare versiune a fost mai mult decât o categorie de produse, a reprezentat capitole importante în evoluția tehnologică atât a trecutului, a prezentului, cât și a viitorului mobilității, modelat de ZF.

Perioada 1982-2001 marchează tranziția ZF de la transmisii pur mecanice către soluții avansate, eficiente și orientate spre electrificare. Dacă transmisia 4HP a fost prima cu patru trepte și prima compatibilă cu tracțiunea integrală, versiunea 5HP s-a bazat pe electronică și pe controlul adaptiv, în timp ce generația 6HP a reprezentat punctul de întâlnire între modularitate și exclusivitate.

Lansată în 1982, 4HP a fost prima transmisie ZF cu patru trepte, recunoscută pentru compatibilitatea cu tracțiunea integrală și pentru introducerea controlului electro-hidraulic, o inovație care a contribuit la reducerea semnificativă a consumului prin raportul lung al treptei a patra. Seria 4HP (4HP22, 4HP14, 4HP18, 4HP24) s-a regăsit pe BMW, Audi, Jaguar, Land Rover, Porsche, Alfa Romeo, Peugeot sau Volvo, fiind produsă în aproximativ 1,9 milioane de unități.

În anii ’90, debutează 5HP, o generație care introduce primul control adaptiv al transmisiei, fiind utilizată cu predilecție în segmentul premium: BMW, Audi, Porsche, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin. Seria 5HP a depășit 4,1 milioane de unități produse.

În 2001, apare 6HP, un reper în istoria ZF datorită arhitecturii modulare, masei reduse și eficienței superioare. Capabilă să gestioneze cupluri ridicate și să echipeze atât vehicule RWD, cât și AWD, 6HP a fost integrată pe modele BMW, Audi, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce și Land Rover, atingând un total de aproximativ 7 milioane de unități. Această generație a deschis drumul către platformele hibride moderne.

2009, generația 8HP: consum eficientizat și deschizătoare a erei hibride

Transmisia automată de la ZF cu opt trepte a susținut megatendința din primul deceniu al anilor 2000, orientată către eficientizarea și reducerea consumului de combustibil încă de la producția de serie, începută în 2009. Concomitent cu lansarea acestei generații, ZF a marcat un moment important în istoria mobilității. A dezvoltat mai mult decât o transmisie, a pus bazele unei arhitecturi modulare. 50% dintre componente sunt identice pentru toate variantele de transmisie. Această abordare față de designul acestei tehnologii a permis implementarea funcției de start-stop și funcției hibride, integrate în aceeași platformă. Este evident că 8HP nu a reprezentat doar un pas înainte, ci a marcat debutul unei noi ere a mobilității inteligente. Încă de la început, ZF a privit transmisia 8HP ca pe o platformă pregătită pentru un viitor hibrid. Versiunea hibridă 8HP, introdusă progresiv între 2011 și 2015, a înlocuit convertizorul de cuplu cu un motor electric, menținând lungimea de instalare aproape identică cu cea a 8HP și îmbunătățind eficiența în regim electric. În 2015, ZF lansează prima transmisie plug-in de tip hibrid cu opt trepte de viteză.

Transmisia 8HP a echipat o gamă vastă de vehicule: BMW, Audi, Chrysler, Dodge, RAM, Jaguar, Land Rover, Alfa Romeo, Maserati, Bentley și Rolls-Royce, iar generația 8HP a depășit 25 de milioane de unități produse.

Sursa foto:ZF RomnâniaNouă trepte ale 9HP și o nouă direcție de reinventare a generației 8HP

În 2013, ZF a lansat prima transmisie automată cu nouă trepte de viteză, inovație la nivel global, destinată autoturismelor cu tracțiune față și motor transversal, adică celui mai dinamic segment de vehicule. Eficiența a crescut considerabil datorită arhitecturii compacte cu ansambluri de roți dințate încastrate și a elementelor de cuplare permanentă. 9HP a echipat modele Land Rover, FCA și Honda.În 2022, a fost lansată generația a patra a 8HP, caracterizată prin reducerea semnificativă a emisiilor de CO₂, fiind totodată un catalizator al creșterii performanței electrice. Această versiune a oferit:

reducerea emisiilor de CO₂ cu peste 95 g/km în configurațiile PHEV

performanță mecanică îmbunătățită și cupluri de până la 1000 Nm

integrarea electronicii de putere

motor electric cu puteri de până la 160 kW

Gen4 8HP permite integrarea în sisteme MHEV și PHEV moderne și asigură o flexibilitate excelentă pentru producători.

8HP evo: viitorul sistemelor hibride de înaltă performanță

Astăzi, industria auto trece prin cea mai amplă transformare din istoria sa: electrificare, digitalizare și integrarea software-ului ca element central. ZF își reafirmă angajamentul de pionier în domeniul automotive. Noua generație 8HP evo nu este doar o transmisie, este un manifest tehnologic: o platformă modulară, scalabilă și pregătită pentru viitor care integrează performanța electrică, eficiența mecanică și puterea software-ului. 8HP evo extinde capacitățile gamei 8HP, fiind proiectată special pentru trenurile de rulare electrificate. Puterea electrică ajunge la 200 kW, cuplul electric la 600 Nm, iar pierderile pe arborele de intrare sunt reduse cu aproximativ 28%. Arhitectura modulară scalabilă și compatibilitatea cu sisteme 48V-400V o fac potrivită pentru cele mai avansate configurații hibride și plug-in de tip hibrid. Construită pe platforma ZF SELECT, 8HP evo este o soluție concepută pentru mobilitatea inteligentă, eficientă și complet integrată în ecosistemul electric al vehiculului modern.

ZF aniversează 60 de ani de inovație în domeniul transmisiilor automate, o istorie marcată de inginerie de precizie, modularitate și eficiență. De la primele unități 3HP, dezvoltate pentru BMW și Peugeot, până la platforma 8HP evo, optimizată pentru sisteme hibride și PHEV, ZF a devenit etalon în performanța transmisiei, la nivel global. Noua generație de transmisii automate duce mai departe promisiunea unei mobilități inteligente și sustenabile.