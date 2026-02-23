Sectorul ingineriei mecanice din Germania a raportat un declin al exporturilor pentru al treilea an consecutiv în 2025, pe fondul taxelor vamale impuse de SUA și a cererii slabe din China, potrivit datelor publicate de Asociația Germană a Ingineriei Mecanice (VDMA), preluate de DPA, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Date și cifre cheie

Exporturi totale: 198,5 miliarde euro (234 miliarde dolari) în 2025, în scădere cu 1,8% față de 2024 . Ajustat cu inflația, declinul a fost de 3,3% .

198,5 miliarde euro (234 miliarde dolari) în 2025, în scădere cu . Ajustat cu inflația, declinul a fost de . Producția internă: a scăzut cu 2,6% , marcând al treilea an consecutiv de declin.

a scăzut cu , marcând al treilea an consecutiv de declin. Angajați: sectorul german de inginerie mecanică are aproximativ un milion de angajați.

Economistul-șef al VDMA, Johannes Gernandt, a explicat că „taxele vamale americane, sporirea protecționismului și incertitudinile de pe piețele mondiale afectează puternic sectorul ingineriei mecanice orientat spre export și reprezintă dificultăți majore pentru companii.”

Evoluția exporturilor pe regiuni

Uniunea Europeană: scădere moderată de 0,3% , datorită cererii stabile în interiorul blocului.

scădere moderată de , datorită cererii stabile în interiorul blocului. SUA: cel mai important partener comercial al Germaniei pentru acest sector, a înregistrat o scădere de 8% , impactată de taxele vamale aplicate la oțel și aluminiu.

cel mai important partener comercial al Germaniei pentru acest sector, a înregistrat o scădere de , impactată de taxele vamale aplicate la oțel și aluminiu. China: exporturile au scăzut cu 8,2% , iar tendința de scădere ar putea continua în 2026.

exporturile au scăzut cu , iar tendința de scădere ar putea continua în 2026. Vești pozitive: exporturile către Italia și Spania, blocul comercial Mercosur din America de Sud și Orientul Mijlociu au înregistrat creșteri sau evoluții stabile.

Provocări pentru 2026

VDMA avertizează că dificultățile pentru companii vor continua și în acest an, din cauza taxelor vamale ridicate la oțel și aluminiu în SUA și amenințarea unor taxe suplimentare.

De asemenea, o altă provocare va fi cererea slabă din China, principalul partener de export pentru multe firme germane, alături de volatilitatea piețelor globale și a protecționismului în creștere.

Pe de altă parte, comenzile din țările din zona euro oferă un oarecare sprijin și motive de optimism pentru industria germană.

Declinul exporturilor germane de maşini şi echipamente reflectă presiunile externe asupra sectorului industrial orientat spre export, dar și adaptarea necesară a companiilor la contextul internațional complex, marcat de taxe vamale, protecționism și cerere variabilă pe piețele cheie.

În ciuda acestor provocări, stabilitatea cererii interne din UE și creșterea unor piețe emergente ar putea atenua impactul negativ asupra economiei germane.