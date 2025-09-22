ANALIZĂ BYD prinde tot mai multă tracțiune în Europa / Creștere de aproape 700% a cotei sale de piață în Spania

Producătorii chinezi prind tot mai multă tracțiune pe piețele europene, iar BYD stă la vârful plutonului, cu un avans substanțial în piața din Spania. Potrivit Reuters, oamenii aleg alternativele din China în special datorită prețurilor mai mici decât competiția europeană, unele modele fiind și cu 10.000 de euro mai ieftine decât alternativele de la producători consacrați precum Volkswagen sau Peugeot.

Client: Raportul calitate-preț era mai bun

Javier Hermandez, client care și-a achiziționat recent un BYD Seal U DM-i, spune că a ales acest model pentru prețul său de pornire de 30.000 de euro (cu tot cu subvențiile guvernamentale), comparativ cu cei peste 40.000 de euro pe care trebuia să-i dea pentru un VW Tiguan sau un Peugeot 3008, spre exemplu.

„Raportul calitate-preț era mai bun, l-am încercat și mi l-au putut da imediat”, a declarat Javier Hermandez, client de BYD, pentru Reuters.

Cumpărătorii conștienți de costuri alimentează creșterea rapidă a producătorilor chinezi de mașini electrice, precum BYD, în Spania și în întreaga Europă, intensificând concurența cu rivalii regionali și americani, precum Tesla, Stellantis și Volkswagen. Directorul BYD pentru Spania și Portugalia, Alberto De Aza, a declarat că, până la sosirea companiei pe piața locală, trebuia să cheltui „o sumă enormă de bani” pentru un vehicul electric.

Rețeaua de dealeri BYD din Spania s-a quadruplat, ajungând la aproape 100 de dealeri de la 25 anul trecut, a spus De Aza, însoțită de o strategie agresivă de marketing și reduceri. Datele Faconauto arată că mărcile tradiționale aveau 1.648 de dealeri în 2024, în scădere față de 2.164 în urmă cu un deceniu. Dealerii Volkswagen și Audi au scăzut cu 40% în acea perioadă.

Cota de piață pentru EV-uri chineze, în creștere

Cota BYD pe piața autovehiculelor electrice din Spania, incluzând modelele complet electrice și hibridele plug-in (PHEV), a urcat la peste 10% în Spania în iulie, în ciuda tarifelor UE aplicate autovehiculelor electrice fabricate în China. Aceasta este mai mult decât dublul mediei europene și de trei ori mai mare decât cota Tesla de 3,3%.

Cu toate acestea, cota de piață pentru vehiculele pur-electrice din Spania este mai mică decât media europeană, catalanii preferând alternativele hibride.

Tipul de vehicul Media europeană Media spaniolă Electrificat 61,2% 58,9% Electric complet (BEV) 17,4% 7,8% Hibrid plug-in (PHEV) 8,9% 9,7% Hibrid simplu (HEV) 34,9% 41,5% Sursa: ACEA

Spania, o poartă de expansiune pentru EV-urile

Analistii spun că lipsa unui producător auto național de referință în Spania face din această țară un teren fertil pentru expansiunea chineză. Felipe Munoz, analist la JATO Dynamics, a declarat că Spania nu are un producător local puternic, adăugând că SEAT și-a pierdut o parte din identitatea spaniolă după ce a fost cumpărată de VW din Germania și părea cea mai expusă.

Vânzările de mașini chinezești cresc mai rapid. MG, deținut de SAIC, a înregistrat o creștere de 58%, în timp ce Omoda, deținut de Chery, și-a dublat vânzările în Spania în perioada ianuarie-august față de aceeași perioadă a anului trecut. Vânzările BYD au crescut cu 675% în perioada ianuarie-august, până la peste 14.000 de mașini.

Producător auto Creștere a cotei de piață BYD +675% Omoda +101% MG +58% Renault +41% Dacia +23% Volkswagen +16% Toyota +4% Sursa: Reuters

BYD vizează producția în Europa

Având în vedere concurența acerbă de pe piața internă, mărcile chinezești vizează din ce în ce mai mult Europa. BYD își propune să producă local toate vehiculele electrice destinate vânzării în Europa în termen de trei ani și construiește o fabrică în Ungaria. Spania ar putea fi o locație ideală pentru o expansiune ulterioară, datorită infrastructurii industriale și energiei electrice ieftine, a spus De Aza.

Infrastructura de încărcare insuficientă a determinat o adoptare mai lentă decât se aștepta a vehiculelor electrice pe multe piețe europene, în special în sud. Spania are aproximativ 50.000 de puncte de încărcare, o treime din numărul celor din Olanda, în ciuda unei populații mult mai mari.

Deocamdată, șoferii spanioli preferă hibridele și PHEV-urile, care sunt esențiale pentru planurile de expansiune europeană ale BYD. Vânzările combinate de mașini electrice cu baterie și hibride plug-in în Spania au reprezentat 21% din vânzările totale de mașini în iulie, față de 10% în august anul trecut, dar sub media europeană de 27%.