ANALIZĂ Sfârșitul subvenției pentru EV-uri în SUA, motiv de îngrijorare / Vânzările de mașini electrice s-ar putea prăbuși

Directorii din industria auto se pregătesc pentru o cădere liberă a vânzărilor de vehicule electrice în SUA, după dispariția unei reduceri fiscale esențiale de 7.500 de dolari pentru cumpărători. Reuters relatează că Jim Farley, CEO-ul Ford, a declarat că aceasta este o „schimbare radicală”, iar președintele Nissan Americas susține că piața de mașini electrice se va prăbuși.

Nissan se așteaptă la o concurență acerbă pe piața de EV

Jim Farley a declarat că nu ar fi surprins dacă vânzările de mașini electrice ar scădea la 5% din totalul vânzărilor de vehicule din SUA luna viitoare, sau aproximativ jumătate din nivelul din august. Cifra reprezintă un record lunar, deoarece consumatorii s-au grăbit să profite de credit, dar și unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani.

Compania japoneză Nissan continuă să lanseze o versiune reproiectată a micului său vehicul electric Nissan Leaf în SUA, dar Meunier se așteaptă la o concurență acerbă, întrucât producătorii auto rivali se străduiesc să găsească cumpărători pentru mașinile lor electrice.

„Piața vehiculelor electrice se va prăbuși în octombrie. (…) Această concurență va fi extrem de brutală, deoarece există multe stocuri. Concurenții noștri au construit o mulțime de vehicule electrice”, a declarat Christian Meunier, președintele Nissan Americas.

Creditul federal a expirat la finalul lunii septembrie

Proiectul de lege privind reducerea impozitelor și cheltuielile al președintelui american Donald Trump, semnat în iulie, a stabilit data de expirare la 30 septembrie. Administrația sa a luat și alte măsuri care ar putea încetini dinamica vehiculelor electrice, cum ar fi suspendarea amenzilor pe care companiile auto le plătesc pentru nerespectarea reglementărilor privind eficiența consumului de combustibil.

Statele Unite sunt deja în urma altor piețe auto importante în ceea ce privește adoptarea vehiculelor electrice. În China, liderul mondial în domeniul vehiculelor electrice și al producției de baterii și materii prime pentru acestea, vânzările de vehicule electrice și hibride plug-in au depășit 40% în ultimele luni.

Chiar și cu creditul fiscal american în vigoare, creșterea vânzărilor de mașini electrice a încetinit în ultimii doi ani, înainte de termenul limită din vara trecută. Această încetinire a avut loc în ciuda lansării de către producătorii auto a unei serii de noi modele de vehicule electrice. Vânzările de vehicule electrice au crescut cu doar 1,5% în prima jumătate a acestui an față de anul precedent, potrivit Cox Automotive.

Dealerii vor rămâne cu stocuri nevândute de mașini

Unii dealeri se tem că eliminarea creditului fiscal de 7.500 de dolari îi va obliga să rămână cu vehicule electrice nevândute. Scott Kunes, directorul operațional al unui grup de dealeri din vestul central al SUA, a declarat că grupul său va achiziționa mai puține vehicule electrice de la producători în viitorul apropiat, deoarece echipa sa așteaptă să vadă cum se va manifesta cererea consumatorilor.

General Motors și Ford încearcă să atenueze impactul eliminării stimulentului fiscal prin programe care ar permite dealerilor să includă reducerea fiscală în termenii de leasing pentru încă câteva luni.

Congresul a aprobat în 2008 o reducere fiscală de 7.500 de dolari pentru cumpărătorii de mașini electrice și vehicule hibride reîncărcabile. Legea privind reducerea inflației din 2022 a prelungit această reducere, limitând însă eligibilitatea la vehiculele electrice construite în SUA care utilizează anumite niveluri de baterii și materiale de proveniență internă.