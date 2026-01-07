BMW raportează o scădere a vânzărilor în SUA, în ultimul trimestru al anului 2025

Producătorul german de automobile BMW a raportat o scădere de 3,4% a vânzărilor în Statele Unite în al patrulea trimestru al anului 2025, pe fondul diminuării cererii de vehicule electrice, scrie Reuters.

BMW a vândut 113.512 vehicule în SUA în ultimele trei luni ale anului, în scădere față de 117.506 în anul precedent, a precizat compania într-un comunicat.

Vânzările trimestriale de vehicule electrice cu baterii au scăzut cu 45,5%, încheind un an slab în general pentru vehiculele electrice pe piața americană.

Cererea de vehicule electrice în SUA „a scăzut pe parcursul anului, în special în al patrulea trimestru”, a declarat compania, adăugând că tot mai mulți clienți optează pentru modele hibride plug-in.

Vânzările de vehicule hibride plug-in ale BMW au scăzut, de asemenea, în SUA în al patrulea trimestru, cu 25,6% față de anul precedent.