Cel mai mare producător auto din China, BYD, intenționează să-și dubleze rețeaua de vânzări din Europa până la sfârșitul anului viitor, a declarat luni un director executiv, ca parte a unei strategii agresive de pătrundere pe piața continentală, informează Reuters.

„Până la sfârșitul anului 2025, vom fi prezenți cu 1.000 de puncte de vânzare în Europa, iar anul viitor vom dubla acest număr”, a declarat Maria Grazia Davino, director general regional pentru Europa la BYD, în cadrul unui eveniment organizat la Frankfurt.

„În conformitate cu concurenții de succes, trebuie să fim aproape și să câștigăm proximitatea clienților europeni”, a declarat Davino, responsabilă de activitatea BYD în țările vorbitoare de limbă germană, Europa de Est și Scandinavia.

BYD are o „strategie de localizare pe termen lung” pentru Europa, unde producătorul auto este deja prezent pe 29 de piețe, a spus Davino, referindu-se la fabrica producătorului auto care urmează să fie deschisă în Ungaria, prima sa fabrică de pe continent.

În plus, BYD planifică o a doua fabrică în Turcia și ia în considerare și un al treilea loc de producție în Europa, Spania fiind văzută ca principal candidat.

Vânzările BYD în Europa s-au triplat, ajungând la 80.807 de vehicule în primele nouă luni ale anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, după ce producătorul auto a început să vândă hibrizi plug-in, precum și mașini complet electrice.

„Localizarea într-o regiune matură precum Europa este un proiect foarte important. Este nevoie de cunoștințe, dedicare, investiții și resurse la toate nivelurile”, a spus Davino.