dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
4 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

BYD vrea să-și dubleze rețeaua de vânzări din Europa până la sfârșitul anului 2026, afirmă un director executiv

Ștefan Munteanu
18 noiembrie 2025
logo-ul BYD pe o mașină
Sursa foto: Christian Ender / imago stock&people / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Cel mai mare producător auto din China, BYD, intenționează să-și dubleze rețeaua de vânzări din Europa până la sfârșitul anului viitor, a declarat luni un director executiv, ca parte a unei strategii agresive de pătrundere pe piața continentală, informează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

„Până la sfârșitul anului 2025, vom fi prezenți cu 1.000 de puncte de vânzare în Europa, iar anul viitor vom dubla acest număr”, a declarat Maria Grazia Davino, director general regional pentru Europa la BYD, în cadrul unui eveniment organizat la Frankfurt.

„În conformitate cu concurenții de succes, trebuie să fim aproape și să câștigăm proximitatea clienților europeni”, a declarat Davino, responsabilă de activitatea BYD în țările vorbitoare de limbă germană, Europa de Est și Scandinavia.

BYD are o „strategie de localizare pe termen lung” pentru Europa, unde producătorul auto este deja prezent pe 29 de piețe, a spus Davino, referindu-se la fabrica producătorului auto care urmează să fie deschisă în Ungaria, prima sa fabrică de pe continent.

În plus, BYD planifică o a doua fabrică în Turcia și ia în considerare și un al treilea loc de producție în Europa, Spania fiind văzută ca principal candidat.

Vânzările BYD în Europa s-au triplat, ajungând la 80.807 de vehicule în primele nouă luni ale anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, după ce producătorul auto a început să vândă hibrizi plug-in, precum și mașini complet electrice.

„Localizarea într-o regiune matură precum Europa este un proiect foarte important. Este nevoie de cunoștințe, dedicare, investiții și resurse la toate nivelurile”, a spus Davino.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...