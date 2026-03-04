Directorul general al Mercedes-Benz AG, Ola Källenius, a înregistrat în 2025 o remuneratie de aproximativ 8,8 milioane de euro (10,3 milioane de dolari), în scădere cu circa 30% față de 2024, când câștigase 12,5 milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei, citat de DPA, preluată de Agerpres.

Reducerea se datorează în principal scăderii componentei variabile a salariului, legată de performanța companiei.

Profitul net al grupului german aproape s-a înjumătățit în 2025, la 5,3 miliarde de euro, comparativ cu 10,4 miliarde de euro în 2024, pe fondul tarifelor vamale, fluctuațiilor valutare și concurenței din China. Veniturile totale au scăzut cu 9%, la 132,2 miliarde de euro, iar profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) s-a redus cu 57%, ajungând la 5,82 miliarde de euro.

Vânzările de vehicule complet electrice Mercedes au scăzut cu 9%, la 168.800 de unități, în timp ce rivala BMW a înregistrat o creștere de 3,6% a vânzărilor electrice, până la 442.072 de unități. Această diferență evidențiază provocările pentru Källenius în adaptarea companiei la segmentul de vehicule electrice.

În ansamblu, vânzările globale Mercedes au scăzut cu 9% în 2025, la 1,8 milioane de unități, cu o scădere de 19% în China și 10% în segmentul principal de modele medii. Totuși, pentru portofoliul de mașini electrice există și vești bune: noul sedan electric Mercedes CLA EV a fost desemnat Mașina Anului în Europa, iar comenzile pentru CLA și viitorul GLC EV sunt complete până în a doua jumătate a anului 2026.

Aceste evoluții fac din 2026 un an de test important pentru strategia lui Källenius de a consolida Mercedes în segmentul premium și electric, în contextul extinderii producătorilor chinezi și a fluctuațiilor cererii pe piețele europene și asiatice.