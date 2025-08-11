dark
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

CEO-ul Mercedes-Benz critică planul UE de a interzice mașinile convenționale din 2035 / Källenius: „Trebuie să fim realiști”

Daniel Simion
11 august 2025
Sursa foto: Mercedes-Benz
Directorul general al Mercedes, Ola Källenius, avertizează asupra unui colaps al pieței auto europene dacă interdicția privind mașinile noi cu motoare diesel și pe benzină va rămâne în vigoare începând cu 2035. Într-un interviu pentru publicația germană Handelsblatt, CEO-ul spune că recomandă, mai degrabă, să stimuleze vânzările de mașini electrice.

Källenius: „Producția de automobile este o afacere dificilă”

Källenius este, de asemenea, și președintele Asociației Europene a Constructorilor de Automobile. În acest rol, CEO-ul Mercedes recomandă politicienilor să nu stabilească o dată limită specifică pentru noile motoare cu ardere internă. Recomandarea sa este stimularea vânzărilor de mașini electrice, prin prețuri reduse la stațiile de încărcare și prin stimulente fiscale pentru achiziția autoturismelor.

Altfel, Europa va irosi puterea economică a industriei sale auto. Mai mult, mulți consumatori vor continua probabil să cumpere motoare cu combustie internă cu puțin timp înainte de 2035. Källenius spune că acest lucru „nu face niciun bine climei”. Acesta a mai spus că, dacă nu suntem „realiști”, atunci industria se va îndrepta „cu viteză maximă spre un zid”.

Vânzările modelelor electrice Mercedes, puse pe pauză în SUA

CEO-ul Mercedes-Benz este de părere că decarbonizarea atmosferei este obligatorie, „ dar acest lucru trebuie făcut într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să pierdem din vedere economia noastră”.

Producătorul a decis să oprească temporar livrările modelelor electrice EQ în Statele Unite ale Americii, pe fondul cererii scăzute și al acumulării de stocuri în rețeaua de dealeri, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei. Prin suspendarea livrărilor din gama EQ, compania încearcă să echilibreze oferta cu cererea, evitând acumularea excesivă de stocuri într-un context în care stimulentele fiscale scad și apetitul consumatorilor pentru EV-uri rămâne incert.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

