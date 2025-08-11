CEO-ul Mercedes-Benz critică planul UE de a interzice mașinile convenționale din 2035 / Källenius: „Trebuie să fim realiști”

Directorul general al Mercedes, Ola Källenius, avertizează asupra unui colaps al pieței auto europene dacă interdicția privind mașinile noi cu motoare diesel și pe benzină va rămâne în vigoare începând cu 2035. Într-un interviu pentru publicația germană Handelsblatt, CEO-ul spune că recomandă, mai degrabă, să stimuleze vânzările de mașini electrice.

Källenius: „Producția de automobile este o afacere dificilă”

Källenius este, de asemenea, și președintele Asociației Europene a Constructorilor de Automobile. În acest rol, CEO-ul Mercedes recomandă politicienilor să nu stabilească o dată limită specifică pentru noile motoare cu ardere internă. Recomandarea sa este stimularea vânzărilor de mașini electrice, prin prețuri reduse la stațiile de încărcare și prin stimulente fiscale pentru achiziția autoturismelor.

Altfel, Europa va irosi puterea economică a industriei sale auto. Mai mult, mulți consumatori vor continua probabil să cumpere motoare cu combustie internă cu puțin timp înainte de 2035. Källenius spune că acest lucru „nu face niciun bine climei”. Acesta a mai spus că, dacă nu suntem „realiști”, atunci industria se va îndrepta „cu viteză maximă spre un zid”.

Vânzările modelelor electrice Mercedes, puse pe pauză în SUA

CEO-ul Mercedes-Benz este de părere că decarbonizarea atmosferei este obligatorie, „ dar acest lucru trebuie făcut într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să pierdem din vedere economia noastră”.

Producătorul a decis să oprească temporar livrările modelelor electrice EQ în Statele Unite ale Americii, pe fondul cererii scăzute și al acumulării de stocuri în rețeaua de dealeri, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei. Prin suspendarea livrărilor din gama EQ, compania încearcă să echilibreze oferta cu cererea, evitând acumularea excesivă de stocuri într-un context în care stimulentele fiscale scad și apetitul consumatorilor pentru EV-uri rămâne incert.