Chery vrea să înceapă „cât mai curând posibil” producția de vehicule la fabrica din Spania

Producătorul auto chinez Chery Auto intenționează să înceapă „cât mai curând posibil” în acest an producția propriilor vehicule la fabrica sa din Spania, a declarat vineri un oficial al companiei, după mai multe amânări ale proiectului care ar urma să devină prima unitate de producție Chery din Europa, relatează Reuters.

Anunțul vine după ce, în noiembrie, compania informase că va amâna până în trimestrul al patrulea din 2025 începerea producției, invocând motive comerciale, inclusiv taxele vamale suplimentare impuse de Uniunea Europeană importurilor de vehicule electrice din China. Inițial, Chery planificase lansarea producției la uzina din Barcelona încă din 2024.

Zhu Shaodong, vicepreședinte executiv al Chery și director general pentru Uniunea Europeană, a declarat pentru Reuters că producătorul auto „își accelerează planurile” pentru unitatea din Barcelona și și-a exprimat încrederea că producția va începe în cursul acestui an. El a evitat să precizeze trimestrul exact al demarării producției, menționând doar că aceasta va începe „cât mai curând posibil”.

Declarațiile au fost făcute în marja unui eveniment desfășurat la Madrid, unde oficialul chinez a mai anunțat că Chery intenționează să exporte vehiculele produse în Spania către piețele din America Latină.

Fabrica din Barcelona funcționează ca o societate mixtă între producătorul auto spaniol Ebro și Chery și este amplasată pe amplasamentul unei foste uzine Nissan, utilizată de grupul japonez până în 2021. Autoritățile locale au salutat investiția, considerând-o un exemplu pozitiv al relațiilor comerciale dintre Spania și China.

Anul trecut, reprezentanții joint venture-ului Chery–Ebro anunțau că intenționează să ajungă la o capacitate de producție de până la 150.000 de vehicule pe an până în 2029 și să transforme unitatea din Barcelona într-un important hub de export pentru Chery.

Primul model care va fi produs la fabrica din Spania va fi SUV-ul Omoda 5. Chery comercializează vehicule cu motoare cu combustie internă, hibride și complet electrice, iar mărcile sale Omoda și Jaecoo sunt deja prezente pe principalele piețe europene.