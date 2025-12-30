Extinderea rapidă la nivel global a BYD, combinată cu contextul politic dificil şi înăsprirea reglementărilor pentru Tesla în SUA şi în alte părţi, vor permite producătorului chinez să revendice, pentru prima dată, titlul de lider mondial la vânzările de vehicule complet electrice în 2025, informează AFP, transmite Agerpres.

Ambele companii ar urma să dea publicităţi în curând cifrele privind vânzările anuale, dar pe baza celor mai recente rapoarte, BYD a preluat un avans atât de semnificativ încât pare practic imposibil ca Tesla să poate reduce decalajul.

Până la sfârşitul lunii noiembrie, compania cu sediul în Shenzhen – care produce şi vehicule hibride – vânduse 2.066.002 vehicule complet electrice, devenind prima firmă care depăşeşte acest prag. Tesla, la rândul său, vânduse 1.217.902 de vehicule electrice până la sfârşitul lunii septembrie.

Producătorul american a beneficiat în al treilea trimestru de un impuls legat de expirarea unor facilităţi fiscale în Statele Unite, ceea ce i-a stimulat pe mulţi cumpărători să îşi urgenteze achiziţiile. Livrările globale au crescut cu 7% faţă de anul precedent (497.099 de vehicule).

Cu toate acestea, experţii se aşteaptă la o contracţie în trimestrul patru. Analiştii de la FactSet mizează pe 449.000 automobile Tesla vândute în trimestrul al patrulea (scădere de 9,48% faţă de trimestrul patru 2024) şi de 1,65 milioane pentru întregul an 2025 (scădere de 7,66%).

Este vorba de o prognoză anuală semnificativ mai mică faţă de vânzările BYD până la data de 30 noiembrie.

Diferenţa finală ar putea fi şi mai mare, deoarece analiştii Deutsche Bank mizează pe 405.000 vehicule Tesla livrate în trimestrul al patrulea, în timp ce analiştii UBS anticipează 415.000. Aceste prognoze au fost revizuite recent în jos. Deutsche Bank a menţionat în special vânzările sub aşteptări în America de Nord (-33%), Europa (-34%) şi, într-o măsură mai mică, China (-10%).

Analiştii de la TD Cowen sunt mai optimişti (429.000 de vehicule Tesla vândute în trimestrul patru), dar recunosc totuşi faptul că trimestrul a fost unul „puţin dificil”, odată cu expirarea facilităţilor fiscale, a declarat analistul Itay Michaeli.

„Livrările Tesla vor da semne de slăbiciune în trimestrul al patrulea. Un total de 420.000 (de vehicule) ar trebui să fie suficient pentru a ilustra stabilitatea cererii, în timp ce pieţele sunt concentrate pe lansarea conducerii autonome în 2026”, a declarat Dan Ives, director la Wedbush Securities.

Vânzările grupului cu sediul în Austin, Texas, au avut de suferit de pe urma unei încetiniri neaşteptate a tranziţiei către vehiculele electrice, a creşterii concurenţei şi a deciziilor luate de preşedintele Donald Trump, de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie. La acestea se adaugă relaţia strânsă dintre CEO-ul Tesla, Elon Musk şi Trump în timpul campaniei şi după inaugurarea sa, care a pătat imaginea mărcii şi a provocat proteste, acte de vandalism şi apeluri la boicot. Vânzările au scăzut vertiginos şi continuă să scadă, în special în Europa.

În acelaşi timp, principalul său rival chinez şi-a menţinut ascensiunea meteorică, chiar dacă profitabilitatea pe plan intern a avut de suferit din cauza comportamentului prudent al consumatorilor. Din acest motiv, compania caută în mod activ să se extindă la nivel internaţional.

BYD este „unul dintre pionieri în înfiinţarea de unităţi de producţie şi furnizarea de vehicule electrice în străinătate”, a declarat pentru AFP Jing Yang, director pentru Asia-Pacific la Fitch Ratings. Şi această diversificare geografică va ajuta, probabil, BYD să navigheze într-un mediu din ce în ce mai complex în ceea ce priveşte tarifele, a adăugat Yang.