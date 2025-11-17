Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Iveco Group N.V. din Ţările de Jos de către TML Commercial Vehicles Limited din India, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Tranzacţia se referă în principal la producţia şi furnizarea de vehicule comerciale pentru autovehicule şi de componente pentru autovehicule.

Comisia a concluzionat că tranzacţia notificată nu ar ridica probleme de concurenţă, având în vedere poziţia combinată limitată a societăţilor pe piaţă care rezultă din tranzacţia propusă. Tranzacţia notificată a fost examinată în cadrul procedurii simplificate de examinare a concentrărilor economice.