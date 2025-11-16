Guvernul sud-coreean a anunțat că va majora subvențiile pentru vehiculele electrice cu 20% anul viitor, ca parte a unui pachet de măsuri menite să ajute industria auto a țării să facă față riscurilor cauzate de tarifele de import aplicate de Statele Unite, conform Reuters. Bugetul pentru subvenții va ajunge, astfel, la 936 de miliarde de woni anul viitor, în creștere cu 156 de miliarde de woni față de cel actual.

Exporturi auto de 70,8 de miliarde de dolari din Coreea de Sud

De asemenea, pachetul va include și sprijin pentru furnizorii de piese auto. Guvernul se angajează să furnizeze finanțare politică de cel puțin 15 trilioane de woni pe care i-a acordat anul acesta. Totodată, Coreea de Sud va consolida și programele de garanții pentru producătorii de piese auto care cooperează în străinătate pentru a oferi împrumuturi pe termen lung cu dobândă redusă.

Industria auto din această țară asiatică a înregistrat exporturi în valoare de 70,8 miliarde de dolari în 2024, reprezentând peste 10% din totalul exporturilor țării, care s-au ridicat la 683,8 miliarde de dolari.

Hyundai Motor, care împreună cu filiala sa Kia Corp este al treilea grup auto din lume ca vânzări, a fost afectat de o taxă vamală de 25% pentru exporturile către Statele Unite, cea mai mare piață a sa, generând aproximativ 40% din venituri.

Washingtonul și Seulul au ajuns la o înțelegere

Conducerile de la Washington și Seul au convenit să stabilească tarife de 15% pentru importurile americane de automobile și piese auto coreene, aliniindu-le la concurenții japonezi, după ce Tokyo a ajuns la un acord cu SUA în septembrie. Data efectivă la care tarifele auto sud-coreene vor fi reduse la 15% va fi retroactivă la prima zi a lunii în care acordul va fi finalizat și un proiect de lege privind un pachet de investiții de 350 de miliarde de dolari va fi prezentat parlamentului, potrivit guvernului de la Seul.

Coreea de Sud va renunța, de asemenea, la limita de 50.000 de unități pentru vehiculele fabricate în SUA care îndeplinesc standardele federale de siguranță auto, permițându-le să intre în țară fără modificări suplimentare, potrivit unei declarații comune.

Un acord privind reducerea ratei tarifare la 15% a fost încheiat după ce președintele sud-coreean Lee Jae Myung și președintele american Donald Trump au organizat un summit luna trecută, dar industria auto sud-coreeană a așteptat finalizarea acordului.