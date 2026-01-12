Dacia o numește pe Sandra Gomez în funcția de vicepreședinte pentru Strategie, Produse și Business

Începând cu 1 ianuarie 2026, Sandra Gomez a fost numită vicepreședinte al mărcii Dacia pentru Strategie, Produse și Business, urmând să îi raporteze direct lui Katrin Adt, CEO al Dacia, scrie Economica.net.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Gomez îi succede lui Patrice Lévy Bencheton, care a preluat rolul de director al programului de vehicule utilitare la nivelul întregului grup Renault.

Noua responsabilitate o plasează pe Sandra Gomez în centrul deciziilor privind strategia de produs și performanța comercială a mărcii Dacia, de la faza de concepție a modelelor până la gestionarea ciclului de viață al acestora.

Parcurs profesional în cadrul Renault Group

Sandra Gomez este absolventă a Institutului Național Agronomic Paris-Grignon și s-a alăturat Renault Group la începutul anilor 2000. De-a lungul carierei sale, a ocupat funcții în zone precum control de gestiune, product planning și management de programe, având un parcurs profesional cu expunere internațională.

A activat inclusiv în cadrul Nissan North America, unde a contribuit la dezvoltarea unor proiecte strategice și la structurarea unor activități noi pentru piața nord-americană.

În noiembrie 2019, a fost numită vicepreședinte Renault Group pentru parteneriate, poziție din care a susținut implementarea planului strategic „Renaulution” prin dezvoltarea unor colaborări majore, inclusiv cu Google, Qualcomm și Verkor.

Odată cu lansarea entității Ampere, la 1 noiembrie 2023, Sandra Gomez a preluat responsabilitatea pentru Planul de Produs și pentru componentele EV & Software, iar din aprilie 2025 și-a extins atribuțiile și asupra Strategiei Ampere, având un rol cheie în definirea direcțiilor pentru viitoarele vehicule electrice ale grupului.

Rolul în cadrul mărcii Dacia

În noua sa funcție, Gomez va coordona strategia mărcii Dacia și performanța globală a portofoliului de produse, acoperind întregul ciclu de dezvoltare al modelelor, de la concepție până la sfârșitul vieții comerciale.

Katrin Adt, CEO Dacia, a declarat că expertiza Sandrei Gomez în zona de produs, cunoașterea organizației și experiența acumulată în procesele de transformare strategică reprezintă atuuri importante pentru evoluția mărcii.