Donald Trump ia în considerare o reducere semnificativă a tarifelor pentru producția de vehicule în SUA / Acțiunile producătorilor au crescut după aflarea veștii

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, ia în considerare o reducere consistentă a tarifelor pentru producția auto din State, care ar putea elimina în mod eficient o mare parte din costurile pe care marile companii auto le plătesc. Potrivit Reuters, propunerea a fost confirmată de senatorul republican Bernie Moreno, fost dealer auto, dar și de oficiali din industria auto.

Acțiunile producătorilor auto sunt pe plus

Moreno, fost dealer auto, face parte din Comisia pentru comerț a Senatului, care supraveghează problemele din domeniul auto și este activ în chestiuni legate de politica auto.

„Mesajul către companiile auto din întreaga lume este următorul: dacă aveți asamblarea finală în SUA, vă vom recompensa. Pentru Ford, Toyota, Honda, Tesla și GM, care sunt aproape în ordinea primelor cinci producători de vehicule cu conținut intern, acestea vor fi scutite de tarife”, a declarat Bernie Moreno, senator republican.

De la aflarea veștii, acțiunile producătorilor auto au crescut cu câteva puncte procentuale. Spre exemplu, Ford a închis cu o creștere de 3,7%, Stellantis (compania-mamă a Chrysler) cu 3,2%, iar General Motors cu 1,3%. Dacă va fi aprobată, extinderea scutirii de tarife ar oferi producătorilor auto un stimulent suplimentar pentru a muta producția de mașini în SUA, ceea ce ar îndeplini o politică-cheie a lui Trump.

Donald Trump va lua în curând decizia finală

Departamentul Comerțului a declarat în iunie că intenționează să aplice o ajustare a importurilor egală cu 3,75% din prețul de vânzare cu amănuntul sugerat pentru vehiculele asamblate în SUA eligibile până în aprilie 2026 și apoi un al doilea an la 2,5% pentru a aborda tarifele aplicate pieselor auto importate.

Trump ia în considerare menținerea compensării la 3,75% și extinderea duratei creditului la cinci ani, precum și extinderea compensării la producția de motoare din SUA, au declarat Moreno și oficialii din industria auto.

„Este evident că decizia aparține președintelui, dar (sunt) absolut încântat că creăm acum un sistem de stimulente care separă cu adevărat importatorii de cei care produc în America”, a declarat Bernie Moreno, senator republican.

În luna mai, Trump a impus tarife de 25% pentru importurile de autovehicule și piese auto în valoare de peste 460 de miliarde de dolari pe an, dar de atunci a încheiat acorduri pentru reducerea acestor tarife pentru unele țări, printre care Japonia, Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Tarifele au afectat producătorii auto americani

Departamentul Comerțului a declarat în august că va majora tarifele pentru oțel și aluminiu pentru peste 400 de produse, inclusiv numeroase piese auto, în valoare totală de 240 de miliarde de dolari în importuri anuale. Piesele includ sisteme de eșapament auto și oțel electric necesar pentru vehiculele electrice, precum și componente pentru autobuze.

Separat, administrația Trump a amânat finalizarea noilor tarife pentru camioanele grele, care urmau să intre în vigoare săptămâna aceasta, luând în considerare măsura în care va impune noi taxe de 25%. GM a declarat la începutul acestui an că producătorul se va confrunta cu costuri brute legate de tarife de până la 5 miliarde de dolari în acest an, în timp ce Ford a menționat un impact brut de 3 miliarde de dolari.