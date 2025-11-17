Utilizatorii Amazon pot căuta și cumpăra vehicule Ford pe platforma de comerț electronic începând de luni, alăturându-se Hyundai în adăugarea de opțiuni online pentru clienții care doresc să evite reprezentanțele dealerilor, scrie Reuters.

Producătorul auto din Dearborn, Michigan, și compania de tehnologie au declarat că clienții vor putea cumpăra vehicule second-hand din stocul unui dealer participant direct prin Amazon.

Programul se concentrează inițial pe Los Angeles, Seattle și Dallas și va oferi doar vehicule second-hand certificate, care sunt modele uzate care trec inspecții riguroase și sunt vândute cu garanții specifice.

Producătorii de automobile au încercat să ofere experiențe de cumpărare mai fluide, axate pe mediul online, pentru cei care nu doresc să petreacă ore întregi în showroom-uri. Tesla vinde vehicule electrice direct consumatorilor online, în timp ce Ford și General Motors sunt obligați de legile statelor americane să vândă prin intermediul dealerilor francizați.

CEO-ul Ford, Jim Farley, a declarat că modelul de vânzare directă al Tesla îi oferă un avantaj semnificativ în ceea ce privește costurile. Sub conducerea sa, Ford a extins disponibilitatea online pentru clienți, în special pentru modelele electrice.

La sfârșitul anului 2023, Hyundai Motor a anunțat că va vinde noi modele pe Amazon, devenind primul producător auto care face acest lucru. Ford este a doua companie auto care își oferă modelele pe această platformă, a precizat un purtător de cuvânt al Amazon Autos.

Ford a menționat că 160-180 de dealeri și-au exprimat interesul pentru program, iar aproximativ 20 sunt în proces de lansare a vânzărilor prin Amazon. Clienții pot finaliza achiziția online, dar trebuie să ridice vehiculele de la dealerul selectat.