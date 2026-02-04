Germania a produs în 2025 un număr record de automobile electrice, reușind să își mențină poziția de al doilea cel mai mare centru de producție din lume, după China. Datele au fost publicate miercuri de Asociația Constructorilor Germani de Automobile (VDA) și indică o accelerare clară a tranziției industriei auto germane către electromobilitate, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Producția de vehicule electrice cu baterii a crescut anul trecut cu 15% față de 2024, ajungând la 1,22 milioane de unități. În paralel, producția de automobile hibride plug-in a înregistrat un avans mult mai rapid, de 54%, până la aproximativ 450.000 de vehicule.

În total, uzinele auto din Germania au fabricat 1,67 milioane de autoturisme electrificate, cu 23% mai multe decât în anul precedent. Acest volum a fost suficient pentru ca Germania să rămână pe locul al doilea la nivel global, înaintea Statelor Unite, unde producția de automobile electrice a fost de aproximativ 1,04 milioane de unități. Lider detașat rămâne China, cu 16,1 milioane de vehicule electrice produse în 2025.

„Industria auto germană avansează cu hotărâre în domeniul e-mobilității și al mobilității neutre din punct de vedere climatic”, a declarat Hildegard Müller, președinta VDA, subliniind rolul central pe care tranziția energetică îl joacă în strategia producătorilor germani.

Pentru 2026, VDA anticipează o nouă creștere a producției de vehicule electrice cu baterii, estimată la aproximativ 10%, în contextul în care constructorii continuă să investească în electrificare și să își extindă portofoliile de modele.

Evoluțiile din industrie vin în paralel cu măsuri de sprijin anunțate recent de guvernul de la Berlin. Luna trecută, autoritățile germane au comunicat că vor acorda subvenții de până la 7.000 de dolari familiilor cu venituri mici și medii pentru achiziția de automobile electrice noi, în încercarea de a stimula cererea internă.

Hildegard Müller a avertizat însă că succesul pe termen lung al tranziției către electromobilitate depinde de mai mult decât stimulente financiare punctuale. Potrivit acesteia, factorii de decizie trebuie să accelereze dezvoltarea infrastructurii de încărcare, extinderea rețelei electrice și să abordeze problema prețurilor ridicate la electricitate, pentru ca politicile de sprijin să aibă un impact durabil și să nu se epuizeze rapid.