dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

BMW Group anunță vânzări în creștere, dar și scădere pentru marca germană / Creștere de peste 28% pentru EV-urile bavareze

Daniel Simion
10 ianuarie 2026
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

BMW Group anunță o creștere modestă în vânzările sale pentru anul 2025, de doar 0,5% față de anul precedent. Potrivit unui comunicat de presă al grupului, creșterile sunt mai mari în segmentul de vehicule electrificate, dar și mai mari pentru zona de EV-uri. Totodată, vânzările de modele marca BMW au scăzut față de anul 2024.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

BMW Group: Într-un mediu dificil, vânzările grupului au crescut

Jochen Goller, membru în cadrul consiliului de administrație al BMW Group, a declarat că, într-un an 2025 dificil pentru industria auto, BMW Group a vândut mai multe vehicule decât în anul precedent.

Europa a înregistrat o creștere „deosebit de puternică”, vehiculele electrice cu baterie reprezentând aproximativ un sfert din vânzările totale, iar BEV-urile și PHEV-urile combinate atingând o cotă de peste 40% în întreaga regiune.

„Rămânem pe drumul cel bun pentru a ne atinge obiectivul UE privind emisiile de CO₂ pentru flota din 2025. (…) În total, BMW Group va lansa peste 40 de vehicule noi și revizuite, cu diverse opțiuni de propulsie, până în 2027”, a declarat Jochen Goller, membru al CA al grupului BMW.

Cum s-au descurcat mărcile din portofoliul BMW

Marca BMW a suferit un declin în vânzări, de -1,4% (2.169.761 de unități). În comparație, divizia de performanță a mărcii, BMW M, a înregistrat atât o creștere a vânzărilor (+3,3%), dar și un record de unități comercializate (213.457 unități).

Marca MINI, care a intrat în portofoliul bavarezilor acum 32 de ani, a înregistrat un an 2025 puternic, livrând un total de 288.290 de vehicule clienților (+17,7% față de anul 2024). Marca premium britanică a sărbătorit o etapă importantă, cu livrarea celui de-al 100.000-lea MINI complet electric către noul său proprietar.

Marca Rolls-Royce a livrat 5.664 de unități clienților (-0,8%) pe tot parcursul anului 2025, iar BMW Motorrad, divizia de moto a bavarezilor, a vândut 202.563 de motociclete și scutere (-3,7%).

Divizia din cadrul BMWUnități comercializate în 2025Comparație față de anul 2024
BMW Group Automobiles2,463,715+0.5%
BMW2,169,761-1.4%
BMW M GmbH213,457+3.3%
MINI288,290+17.7%
BMW Group (vehicule electrificate)642,087+8.3%
BMW Group (vehicule electrice)442,072+3.6%
Rolls-Royce5,664-0.8%
BMW Motorrad202,563-3.7%
Sursa: BMW Group

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...