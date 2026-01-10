BMW Group anunță vânzări în creștere, dar și scădere pentru marca germană / Creștere de peste 28% pentru EV-urile bavareze

BMW Group anunță o creștere modestă în vânzările sale pentru anul 2025, de doar 0,5% față de anul precedent. Potrivit unui comunicat de presă al grupului, creșterile sunt mai mari în segmentul de vehicule electrificate, dar și mai mari pentru zona de EV-uri. Totodată, vânzările de modele marca BMW au scăzut față de anul 2024.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

BMW Group: Într-un mediu dificil, vânzările grupului au crescut

Jochen Goller, membru în cadrul consiliului de administrație al BMW Group, a declarat că, într-un an 2025 dificil pentru industria auto, BMW Group a vândut mai multe vehicule decât în anul precedent.

Europa a înregistrat o creștere „deosebit de puternică”, vehiculele electrice cu baterie reprezentând aproximativ un sfert din vânzările totale, iar BEV-urile și PHEV-urile combinate atingând o cotă de peste 40% în întreaga regiune.

„Rămânem pe drumul cel bun pentru a ne atinge obiectivul UE privind emisiile de CO₂ pentru flota din 2025. (…) În total, BMW Group va lansa peste 40 de vehicule noi și revizuite, cu diverse opțiuni de propulsie, până în 2027”, a declarat Jochen Goller, membru al CA al grupului BMW.

Cum s-au descurcat mărcile din portofoliul BMW

Marca BMW a suferit un declin în vânzări, de -1,4% (2.169.761 de unități). În comparație, divizia de performanță a mărcii, BMW M, a înregistrat atât o creștere a vânzărilor (+3,3%), dar și un record de unități comercializate (213.457 unități).

Marca MINI, care a intrat în portofoliul bavarezilor acum 32 de ani, a înregistrat un an 2025 puternic, livrând un total de 288.290 de vehicule clienților (+17,7% față de anul 2024). Marca premium britanică a sărbătorit o etapă importantă, cu livrarea celui de-al 100.000-lea MINI complet electric către noul său proprietar.

Marca Rolls-Royce a livrat 5.664 de unități clienților (-0,8%) pe tot parcursul anului 2025, iar BMW Motorrad, divizia de moto a bavarezilor, a vândut 202.563 de motociclete și scutere (-3,7%).

Divizia din cadrul BMW Unități comercializate în 2025 Comparație față de anul 2024 BMW Group Automobiles 2,463,715 +0.5% BMW 2,169,761 -1.4% BMW M GmbH 213,457 +3.3% MINI 288,290 +17.7% BMW Group (vehicule electrificate) 642,087 +8.3% BMW Group (vehicule electrice) 442,072 +3.6% Rolls-Royce 5,664 -0.8% BMW Motorrad 202,563 -3.7% Sursa: BMW Group