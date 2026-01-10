BMW Group anunță vânzări în creștere, dar și scădere pentru marca germană / Creștere de peste 28% pentru EV-urile bavareze

BMW Group anunță o creștere modestă în vânzările sale pentru anul 2025, de doar 0,5% față de anul precedent. Potrivit unui comunicat de presă al grupului, creșterile sunt mai mari în segmentul de vehicule electrificate, dar și mai mari pentru zona de EV-uri. Totodată, vânzările de modele marca BMW au scăzut față de anul 2024.
BMW Group: Într-un mediu dificil, vânzările grupului au crescut
Jochen Goller, membru în cadrul consiliului de administrație al BMW Group, a declarat că, într-un an 2025 dificil pentru industria auto, BMW Group a vândut mai multe vehicule decât în anul precedent.
Europa a înregistrat o creștere „deosebit de puternică”, vehiculele electrice cu baterie reprezentând aproximativ un sfert din vânzările totale, iar BEV-urile și PHEV-urile combinate atingând o cotă de peste 40% în întreaga regiune.
„Rămânem pe drumul cel bun pentru a ne atinge obiectivul UE privind emisiile de CO₂ pentru flota din 2025. (…) În total, BMW Group va lansa peste 40 de vehicule noi și revizuite, cu diverse opțiuni de propulsie, până în 2027”, a declarat Jochen Goller, membru al CA al grupului BMW.
Cum s-au descurcat mărcile din portofoliul BMW
Marca BMW a suferit un declin în vânzări, de -1,4% (2.169.761 de unități). În comparație, divizia de performanță a mărcii, BMW M, a înregistrat atât o creștere a vânzărilor (+3,3%), dar și un record de unități comercializate (213.457 unități).
Marca MINI, care a intrat în portofoliul bavarezilor acum 32 de ani, a înregistrat un an 2025 puternic, livrând un total de 288.290 de vehicule clienților (+17,7% față de anul 2024). Marca premium britanică a sărbătorit o etapă importantă, cu livrarea celui de-al 100.000-lea MINI complet electric către noul său proprietar.
Marca Rolls-Royce a livrat 5.664 de unități clienților (-0,8%) pe tot parcursul anului 2025, iar BMW Motorrad, divizia de moto a bavarezilor, a vândut 202.563 de motociclete și scutere (-3,7%).
|Divizia din cadrul BMW
|Unități comercializate în 2025
|Comparație față de anul 2024
|BMW Group Automobiles
|2,463,715
|+0.5%
|BMW
|2,169,761
|-1.4%
|BMW M GmbH
|213,457
|+3.3%
|MINI
|288,290
|+17.7%
|BMW Group (vehicule electrificate)
|642,087
|+8.3%
|BMW Group (vehicule electrice)
|442,072
|+3.6%
|Rolls-Royce
|5,664
|-0.8%
|BMW Motorrad
|202,563
|-3.7%