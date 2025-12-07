Guvernul Sloveniei a aprobat subvenţii de stat de până la 29 milioane de euro pentru trei proiecte de investiţii în vehicule electrice (EV) ale Revoz, subsidiara locală a Renault, informează site-ul Seenews.com, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Executivul de la Ljubljana a aprobat o subvenţie de până la 21,1 milioane de euro pentru a susţine investiţia Revoz de 109 milioane de euro pentru producţia de vehicule electrice. De asemenea, o subvenţie de până la 3,6 milioane de euro va sprijini proiectul Revoz de 14 milioane de euro ce vizează extinderea capacităţilor pentru vopsit şi turnare prin injecţie a componentelor.

Ambele investiţii au fost semnate în iulie 2024 pentru dezvoltarea şi producţia Renault Twingo E-Tech în uzina din Novo Mesto.

De asemenea, Revoz va primi o subvenţie de până la 4,2 milioane de euro, în calitate de partener principal al consorţiului, care include companiile locale de tehnologie LTH Castings, Tomplast, Siliko, Oprema Ravne şi Novo Mesto Development Centre, pentru dezvoltarea proiectului platformei de mobilitate durabilă E-Move.

Planul general de investiţii acoperă dezvoltarea tuturor componentelor cheie ale vehiculelor electrice.

Subvenţia totală a statului pentru proiectul E-Move, care acoperă şi partenerii de consorţiu, este de până la 11,3 milioane de euro.

În noiembrie, Renault a prezentat noua maşină electrică Twingo, menită să ajute compania franceză să concureze mai bine cu vehiculele electrice accesibile ale producătorilor auto chinezi.

Renault caută să profite de pe urma celebrului nume al modelului, al cărui preţ ţintă este de sub 20.000 euro (23.000 dolari).

Nissan, partenerul de alianţă al Renault, va avea o versiune a Twingo, iar marca low-cost Dacia va vinde de asemenea una, la un preţ de sub 18.000 euro, a anunţat producătorul auto francez.

Maşina mică de oraş Twingo, dezvoltată în doi ani prin folosirea unei echipe de ingineri în China, va fi fabricată în Slovenia, va fi disponibilă în patru culori şi va fi vândută de la începutul lui 2026. Noul Twingo păstrează aspectul predecesorului său din 1992 şi farurile rotunde distinctive, cea mai recentă relansare a celor mai bine vândute modele clasice ale Renault, care au fost parte din strategia fostului director general Luca de Meo – începând cu Renault 5, care a fost urmat de Renault 4.

Pentru a accelera timpul de dezvoltare şi a reduce costurile, Renault a realizat designul pentru noul Twingo în Franţa, dar l-a dezvoltat la centrul său din Shanghai.

Maşina este asamblată în Europa, folosind bateriile accesibile LFP de la grupul chinez CATL, a precizat Renault.