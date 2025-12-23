O divizie a Samsung Electronics intră în sectorul auto / Harman achiziționează divizia de asistență la condus a ZF pentru 1,5 miliarde de euro

Samsung Electronics a anunțat o tranzacție de 1,8 miliarde de dolari pentru achiziția diviziei de tehnologie de conducere autonomă a germanilor de la ZF Friedrichshafen. Potrivit Reuters, achiziția este realizată cu scopul de a o combina divizia auto cu cea ADAS, dar și să ofere platforme de infotainment „de ultimă generație”.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Samsung: Piața pentru ADAS va trece de 55 de miliarde de euro în 2030

Samsung a declarat că tranzacția de 1,5 miliarde de euro va permite Harman să obțină tehnologii și produse avansate legate de sistemele de asistență la conducere, inclusiv camere frontale pentru vehicule și controlere ADAS, marcând intrarea pe scară largă pe piața în rapidă creștere a sistemelor de asistență la conducere.

Tranzacția subliniază eforturile Samsung de a se diversifica dincolo de smartphone-uri și cipuri de memorie, consolidându-și expunerea la electronica auto, pe măsură ce mașinile devin din ce în ce mai mult bazate pe software și senzori. Samsung a declarat că piața pentru ADAS și controlerele centrale pentru vehicule se așteaptă să crească de la 35,8 miliarde de euro în 2025 la 55,7 miliarde de euro în 2030.

„Deoarece sistemele avansate de asistență la conducere devin din ce în ce mai mult tehnologia de bază care stă la baza telematicii, achiziția unui furnizor de electronice auto axat pe ADAS ar trebui privită în mod pozitiv”, a declarat Jeff Kim, șeful departamentului de cercetare al KB Securities.

ZF vizează eliminarea a 14.000 de locuri de muncă

Compania germană ZF Friedrichshafen este unul dintre cei mai mari furnizori de piese auto din lume și a raportat anul trecut venituri de peste 41 de miliarde de euro. Grupul necotat la bursă a anunțat anul trecut planuri de eliminare a până la 14.000 de posturi în Germania, în contextul în care industria auto se confruntă cu o cerere slabă de vehicule electrice și tensiuni comerciale globale.

Sectorul auto german a pierdut aproximativ 55.000 de locuri de muncă din 2023, potrivit asociației industriale germane VDA, furnizorii fiind cei mai afectați.

Samsung Electronics a intensificat investițiile pentru a-și asigura viitori factori de creștere, realizând o serie de achiziții importante în acest an, de la sisteme de aer condiționat și încălzire până la afaceri audio și servicii de sănătate.