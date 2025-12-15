dark
Honda ar putea comercializa în Japonia SUV-uri construite în Statele Unite

Daniel Simion
15 decembrie 2025
Honda CR-V pe un drum
Sursa foto: Honda
Importurile de mașini se află acum în centrul discuțiilor tarifare dintre SUA și Japonia, oficialii americani subliniind că este mai ușor pentru mărcile străine să vândă în SUA decât pentru mașinile fabricate în America să intre în Japonia. Ca răspuns, Honda compania ia în considerare readucerea modelelor fabricate în SUA în Japonia, potrivit publicației Autoblog.

Pentru un constructor care și-a construit reputația pe modele disponibile exclusiv în Japonia, aceasta este o schimbare destul de importantă. Honda deja importă mașini din Thailanda, China și India, iar adăugarea modelelor Honda made in USA ar impulsiona strategia și s-ar potrivi climatului actual.

Potrivit unui raport Nikkei, Honda are în vedere modelele Ridgeline și Passport fabricate în SUA pentru piața japoneză. Ar putea urma vehiculele electrice de la Acura, marca de lux a Honda în America. Ideea este de a arăta SUA că Honda este dispusă să contribuie la reducerea deficitului comercial, un aspect pe care președintele Trump l-a menționat de mai multe ori.

Honda nu ar fi singură în acest proces

Aceleași intenții le au și Toyota, dar și Nissan, inclusiv să aducă unele modele care nu au fost niciodată vândute în Japonia. Președintele Toyota, Akio Toyoda, a chiar subliniat că multe dintre modelele Toyota fabricate în SUA nu sunt disponibile în Japonia.

Între timp, analiștii au afirmat că eticheta „Fabricat în SUA” ar putea explica prețurile mai mari ale acestor modele japoneze importate. Modele mari precum Toyota Tundra, Nissan Murano și Nissan Frontier se află toate pe listă, deși dimensiunile lor înseamnă că vor rămâne probabil alegeri de nișă în Japonia.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

