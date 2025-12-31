Hyundai nu dorește să răscumpere fosta sa fabrică din Rusia / Alături de Kia, sud-coreenii erau unii dintre cei mai mari producători străini din Rusia

Producătorul auto sud-coreean Hyundai nu este în măsură să răscumpere fosta sa fabrică din Rusia, din cauza războiului din Ucraina ce datează de aproape patru ani. Potrivit Reuters, opțiunea de răscumpărare va expira luna viitoare, iar Hyundai, alături de compania-soră Kia, nu doresc să activeze această opțiune.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Hyundai și Kia produceau peste 200.000 de unități anual

Înaintea de ieșirea grupului din Rusia, fabrica Hyundai din Sankt Petersburg era una dintre cele mai mari fabrici de automobile cu capital străin din țară, cu o capacitate de producție de peste 200.000 de vehicule Hyundai și Kia pe an.

Vladimir Putin la fabrica Hyundai din Sankt Petersburg. Sursa foto: Dmitry Lovetsky / AP / Profimedia

Împreună, companiile au vândut peste 400.000 de mașini în 2019, reprezentând aproximativ 23% din totalul vânzărilor de mașini noi și devansând cel mai mare producător auto din Rusia, Avtovaz. Aproximativ jumătate din acest volum a fost produs pe plan intern, la fabrica sa din Rusia.

Hyundai a vândut fabrica din Rusia în 2024

Grupul sud-coreean a vândut fabrica sa din Sankt Petersburg în 2024. Activitatea acesteia a fost suspendată în martie 2022, la o lună după invazia Moscovei asupra Ucrainei.

Tranzacția, prin care Hyundai a vândut 100% din fabrică către AGR Automotive Group din Rusia pentru suma simbolică de 140.000 woni, sau puțin sub 100 de dolari, includea o opțiune de răscumpărare pe doi ani, ce expiră în ianuarie.

O sursă din cadrul companiei sud-coreene a declarat pentru Reuters că situația geopolitică actuală nu este propice pentru a răscumpăra acțiunile. Hyundai a declarat că nu s-a luat o decizie finală, iar AGR Automotive Group, compania care a cumpărat fabrica, nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Timpul trece pentru opțiunile de răscumpărare

În timp ce președintele SUA, Donald Trump, a făcut din încheierea războiului o prioritate absolută a administrației sale și presează Kievul și Moscova să accepte un acord de pace, luptele continuă, iar sancțiunile SUA și UE împotriva Rusiei rămân în vigoare.

Nu este clar dacă nerespectarea termenului limită din ianuarie ar duce la renunțarea definitivă a Hyundai la dreptul său de răscumpărare sau dacă compania ar putea negocia o prelungire a opțiunii. Când și-a vândut activele din Rusia în 2024, Hyundai a declarat că va suporta o pierdere de aproximativ 170 de milioane de euro din această tranzacție.

Majoritatea fabricilor din Rusia produc acum mașini chinezești sub mărci rusești, deși Hyundai produce vehicule sub marca Solaris. Mazda a fost prima care și-a pierdut drepturile de răscumpărare în octombrie, când a decis să nu-și exercite opțiunea de a răscumpăra 50% din fabrica sa rusă de la fostul partener Sollers.