India va reduce tarifele vamale pentru mașinile din Uniunea Europeană la 40%

India intenționează să reducă semnificativ tarifele vamale aplicate automobilelor importate din Uniunea Europeană, de la niveluri de până la 110% la 40%, potrivit unor surse citate de Reuters. Măsura ar reprezenta cea mai amplă deschidere de până acum a pieței auto indiene și face parte din acordul de liber schimb pe care New Delhi și Bruxelles-ul sunt așteptate să îl anunțe oficial marți.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit a două surse familiarizate cu negocierile, guvernul condus de prim-ministrul Narendra Modi a acceptat reducerea imediată a taxelor de import pentru un număr limitat de autoturisme provenite din Uniunea Europeană, cu un preț de import mai mare de 15.000 de euro. Aceeași sursă susține că tariful ar urma să fie diminuat gradual până la 10% în anii următori, ceea ce ar facilita accesul pe piața indiană pentru producători auto europeni precum Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW.

Sursele au solicitat anonimatul, invocând caracterul confidențial al discuțiilor și posibilitatea unor modificări de ultim moment. Ministerul Comerțului din India și Comisia Europeană au refuzat să comenteze informațiile.

India și Uniunea Europeană sunt așteptate să anunțe marți finalizarea negocierilor pentru acordul de liber schimb, urmând ca în perioada următoare să fie stabilite detaliile tehnice și să înceapă procesul de ratificare. Pactul este descris de oficiali drept „mama tuturor acordurilor”, având potențialul de a extinde semnificativ schimburile comerciale bilaterale.

Acordul ar putea stimula exporturile Indiei, inclusiv în sectoare precum textilele și bijuteriile, afectate recent de tarifele de până la 50% impuse de Statele Unite începând de la sfârșitul lunii august.

India este a treia piață auto din lume, după Statele Unite și China, însă sectorul auto a fost până acum puternic protejat. În prezent, New Delhi aplică tarife de import cuprinse între 70% și 110% pentru automobilele aduse din afara țării, un nivel criticat în repetate rânduri de lideri din industrie, inclusiv de CEO-ul Tesla, Elon Musk.

Conform uneia dintre surse, autoritățile indiene au propus reducerea imediată a taxelor de import la 40% pentru aproximativ 200.000 de autoturisme cu motor cu ardere internă pe an, ceea ce ar constitui cea mai agresivă măsură de liberalizare a pieței auto adoptată până în prezent. Această cotă anuală ar putea fi ajustată în funcție de rezultatul final al negocierilor.

Vehiculele electrice cu baterie vor fi excluse de la aceste reduceri în primii cinci ani de la intrarea în vigoare a acordului, pentru a proteja investițiile producătorilor locali precum Mahindra & Mahindra și Tata Motors într-un sector aflat încă în dezvoltare. După această perioadă, și automobilele electrice ar urma să beneficieze de reduceri similare ale tarifelor vamale, au precizat sursele.