Industria auto europeană speră la un compromis pentru sector în pachetul de măsuri pregătit de oficialii UE

Industria auto europeană, aflată sub presiune, speră la un compromis în pachetul de măsuri pe care Bruxelles-ul îl va prezenta luna viitoare şi care ar putea tempera interdicţia programată pentru 2035 asupra vânzării de vehicule noi cu motoare termice, transmite agenția Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Trecerea către electrificare avansează mai lent decât se anticipa, iar concurenţa din China pune presiune suplimentară pe producătorii europeni.

Constructori precum Volkswagen şi Renault şi-au stabilit obiective ambiţioase la începutul deceniului, mizând pe o adoptare rapidă a vehiculelor electrice. Realitatea pieţei s-a dovedit însă diferită: cererea este sub aşteptări, iar producătorii chinezi câştigă cotă de piaţă rapid.

Bruxelles pregăteşte un pachet de sprijin pentru industrie, unul dintre cele mai importante sectoare economice ale UE, care se confruntă cu costuri ridicate la energie, tarife pentru exporturile către SUA şi competiţie puternică din Asia.

Producătorii cer regândirea țintei din 2025

Grupurile germane şi Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) cer o relaxare a regulilor care favorizează strict vehiculele electrice pe baterii sau cele pe hidrogen. Stellantis, grupul ce reuneşte mărci de la Fiat la Maserati, avertizează chiar asupra unui „declin ireversibil” fără sprijin.

Regulamentul adoptat în martie 2023 prevede ca toate autovehiculele noi vândute în UE începând din 2035 să aibă emisii zero la ţeava de eşapament. Între timp, industria solicită concesii: acceptarea carburanţilor CO₂-neutri (biocombustibili sau e-fuels), continuarea motoarelor cu ardere internă adaptate la astfel de combustibili, precum şi menţinerea hibrizilor plug-in sau a sistemelor range extender.

Volkswagen şi alţi producători susţin că ţintele rigide nu mai reflectă realitatea pieţei şi că tranziţia trebuie dictată de cererea consumatorilor, nu de reglementatori. În schimb, companiile cer stimulente pentru a impulsiona achiziţiile de vehicule electrice.

Cererea există, dar nu în ritmul așteptat

Cererea pentru maşini electrice creşte în Europa, însă nu în ritmul prognozat iniţial de producători. Potrivit datelor ACEA, cota de piaţă a vehiculelor electrice pe baterii (BEV) a ajuns la 16% în primele zece luni ale anului, în urcare de la 13% în aceeaşi perioadă din anul precedent.

Persistă însă obstacole majore: teama consumatorilor privind infrastructura de încărcare (în special în Europa Centrală şi de Est), costurile ridicate ale energiei electrice în Germania şi diferenţele mari între ţările UE în privinţa reţelei de staţii rapide.

Pachetul pe care Comisia Europeană îl va prezenta luna viitoare va determina dacă UE va rămâne fermă pe drumul către eliminarea totală a motoarelor termice în 2035 sau dacă va deschide uşa unor compromisuri ce pot prelungi viaţa combustiei interne în Europa.