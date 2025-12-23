Mercedes-Benz achită 150 de milioane de dolari în propriul scandal „Dieselgate” / Emisii de până la 40 de ori mai mari în condiții normale de șofat

Producătorul auto german Mercedes-Benz a ajuns la o înțelegere de 149,6 milioane de dolari cu statele americane pentru a rezolva o anchetă de lungă durată. Reuters titrează că aceasta privește acuzații de fraudare a emisiilor produse de motoarele diesel produse de Mercedes.

Diferențe de până la 40 de ori între testele de laborator și condițiile normale de condus

Producătorul susține că acordul pune capăt problemelor sale judiciare din SUA legate de scandalul emisiilor produse de motoarele pe motorină, descoperit pentru prima dată la Volkswagen în toamna anului 2015. Mercedes va plăti 149,6 milioane de dolari și va oferi plăți de 2.000 de dolari proprietarilor și locatarilor eligibili ale căror vehicule au beneficiat de reparațiile necesare în ceea ce privește emisiile.

Statele au declarat că Mercedes a instalat un software ilegal nedivulgat în vehiculele diesel, care ascundea nivelurile reale de poluare și reducea în mod necorespunzător emisiile în timpul testelor guvernamentale, dar în condiții normale de conducere, vehiculele emiteau până la 30 sau 40 de ori peste limita legală.

Aproape 40.000 de vehicule din SUA sunt afectate

Procurorul general al statului Virginia, Jason Miyares, a declarat că acordul se extinde la aproximativ 39.565 de vehicule din SUA care nu au fost reparate sau retrase definitiv din circulație până în august 2023.

Un purtător de cuvânt al Mercedes a declarat că rezultatele financiare ale grupului nu vor fi afectate și că „s-au luat măsuri suficiente pentru acoperirea costurilor acordului global”. Acordurile sunt supuse aprobării finale a instanței, a declarat compania într-un comunicat.

În 2020, Mercedes-Benz a acceptat să plătească 2,2 miliarde de dolari pentru a rezolva o anchetă a guvernului SUA privind fraudarea emisiilor diesel și reclamațiile a 250.000 de proprietari de vehicule din SUA.

Ca parte a acordului cu statele anunțat luni, producătorul auto trebuie să plătească imediat 120 de milioane de dolari statelor. O sumă suplimentară de 29,6 milioane de dolari este suspendată și va fi redusă cu 750 de dolari pentru fiecare vehicul afectat pe care Mercedes îl repară, îl retrage de pe piață sau îl răscumpără.