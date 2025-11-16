Producătorii chinezi de materiale pentru bateriile auto solicită prețuri mai mari, pe fondul creșterii prețului pentru cobalt

Furnizorii producătorilor chinezi de baterii pentru vehicule electrice solicită prețuri mai mari pentru materialele cheie pe bază de cobalt, ajutați de o revenire puternică a prețului cobaltului și de o restrângere a pieței materiilor prime pentru baterii. În ultimele săptămâni, producătorii de materii prime au căutat oferte mai mari pentru contracte pe termen lung, conform Reuters.

Producătorii vor reduceri mai mici pentru materia primă

Precursori de nichel-mangan-cobalt (NCM), materia primă utilizată pentru producerea catozilor pentru bateriile NCM, sunt comercializați cu o reducere fixă față de prețul spot al sulfatului de cobalt în China. Acum, reducerile sunt în jur de 10%, dar producătorii cer înjumătățirea lor. Unii dintre ei încearcă, de asemenea, să reducă și mai mult reducerile pentru comenzile spot de anul viitor.

Nu este clar dacă cumpărătorii vor accepta oferte mai mari decât cele dorite, iar sursele au spus că negocierile ar putea fi dificile, deoarece marii producători de baterii NCM pot alege dintr-un număr mare de furnizori.

Creșterea prețurilor este prima în aproape doi ani și vine în contextul revenirii piețelor de cobalt, prețurile mai mult decât dublându-se în acest an după impunerea restricțiilor la export de către Republica Democratică Congo, cel mai mare producător mondial.

Bateriile cu NCM, preferate în vehiculele electrice

Cobaltul s-a tranzacționat joi la aproape 24 de dolari pe livră, în creștere de la aproximativ 10 dolari pe livră înainte de introducerea interdicției de export din Congo la sfârșitul lunii februarie, contribuind la încheierea unei perioade de trei ani de declin pentru metalul utilizat în baterii.

„Reechilibrarea cererii și ofertei a dus la o ușoară creștere a prețurilor bateriilor și ale lanțului de aprovizionare față de nivelurile minime”, a declarat Yuqian Ding, șeful departamentului de cercetare auto din China al HSBC.

Bateriile litiu-ion care utilizează compuși chimici NCM sunt preferate în vehiculele electrice cu autonomie mai mare și orientate către performanță, în timp ce bateriile litiu-fier-fosfat domină segmentul pieței de masă.