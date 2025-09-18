RAPORT Ce țară oferă cele mai mari subvenții pentru vehicule electrice / România oferă maximum 3.700 de euro, o treime față de Italia

Deși toate statele membre ale Uniunii Europene oferă anumite avantaje fiscale pentru achiziția de mașini electrice, există diferențe semnificative în funcție de țările blocului comunitar. Conform unui raport al Euronews, cele mai mari subvenții provin din țările sud-europene, Italia fiind în vârful clasamentului.

Italia oferă până la 11.000 de euro pentru un EV nou

Deoarece vânzările de vehicule electrice sunt încă limitate de prețurile ridicate și de lipsa stațiilor de încărcare în Europa, țările au implementat o mare varietate de scheme. Acestea vizează stimularea vânzărilor de vehicule cu emisii zero, în efortul de a îndeplini obiectivele UE privind emisiile de carbon. Obiectivele impun ca flota de autoturisme noi să își reducă emisiile de CO2 cu 55 % până în 2030.

Italia a anunțat recent lansarea unui nou program de stimulente, care oferă aproximativ 11.000 de euro persoanelor fizice, acoperind până la 30% din prețul total de achiziție al unui autovehicul electric nou. Valoarea stimulentului depinde de venit, iar autovehiculele cu un preț mai mare de 42.700 de euro, inclusiv TVA, sunt excluse din acest program. Acest program este menit să crească vânzările de EV în peninsulă, deoarece acestea au o cotă de piață de 5,2%, față de media europeană de 15%.

Grecia și Polonia oferă fiecare aproximativ 9.000 de euro în subvenții pentru persoane fizice. În Grecia, la această sumă se adaugă încă 2.000 de euro pentru casarea unui vehicul vechi poluant și încă 1.000 de euro dacă cumpărătorul are sub 29 de ani. În plus, țara oferă stimulente fiscale generoase. Vehiculele electrice cu baterie (BEV) sunt scutite de taxa de înmatriculare, iar vehiculele cu cele mai scăzute emisii sunt, de asemenea, scutite de taxa de circulație.

Maximum 3.700 de euro pentru un EV în România prin RABLA

România se află spre coada clasamentului privind stimulentele pentru vehiculele electrice. Conform Administrației pentru Fondul Mediului, românii pot primi 18.500 de lei pentru un vehicul electric prin programul RABLA, fără să luăm în calcul și ofertele producătorilor.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul Programului RABLA este în felul următor:

18.500 de lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen ;

– pentru achiziționarea unui ; 15.000 de lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hybrid sau a unei motociclete electrice ;

– pentru achiziționarea unui sau a unei ; 12.000 de lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou hibrid ;

– pentru achiziționarea unui ; 10.000 de lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Țările nordice, precum Norvegia și Danemarca, nu oferă stimulente directe la achiziția de vehicule electrice, deși cota de piață pentru EV este de 94,1%, respectiv 64,3%. În Norvegia, EV-urile sunt scutite de TVA, taxe de import și taxe de înmatriculare și beneficiază de reduceri la taxa anuală de drum și la costurile de taxare și transport cu feribotul.

Finlanda are în vedere un nou program de stimulente pentru casarea vehiculelor, care ar putea oferi un sprijin de până la 2.500 de euro celor care adoptă un vehicul cu emisii reduse și casă un autoturism vechi de peste zece ani.