dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Renault închide Ampere și reintegrează divizia de vehicule electrice în grup

Redacția TechRider
21 ianuarie 2026
Renault ampere electric
Foto: Renault
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Renault va închide Ampere Holding, divizia sa dedicată vehiculelor electrice (EV) și software, și o va reintegra în activitățile principale ale grupului, în cadrul unui plan de reorganizare menită să simplifice structura, să reducă costurile și să accelereze implementarea viitoarelor proiecte, au declarat pentru Reuters surse din interiorul companiei.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Aceasta este a doua modificare majoră a inițiativelor strategice preluate de noul CEO Francois Provost, în mai puțin de o lună. În decembrie, Renault a decis să închidă serviciile de car-sharing și să încetinească lansarea de stații de încărcare rapidă prin subsidiara Mobilize, pentru a concentra investițiile pe proiecte mai profitabile.

Ampere, primul jucător european dedicat EV

Renault a lansat Ampere la finalul lui 2023, cu obiectivul de a crea primul jucător european dedicat vehiculelor electrice, cu o structură separată, inclusiv pentru listarea la bursă (IPO). Planul inițial de IPO a fost abandonat în 2024 din cauza valorii de piață insuficiente. Sursele citate explică că, fără oferta publică, nu mai există nevoia unei entități separate, ceea ce a determinat decizia de reintegrare a Ampere în grupul principal.

Ca parte a reorganizării, Renault va reintegra și activitățile legate de energie și date în structura centrală. Din septembrie 2025, Ampere se află sub conducerea lui Philippe Brunet, directorul de tehnologie al grupului.

Impactul asupra angajaților și calendarul reorganizării

Potrivit surselor, planul de reintegrare, prezentat miercuri sindicatelor, va intra în vigoare la 1 iulie 2026 și nu va afecta forța de muncă.

Prin această măsură, Renault urmărește să elimine complexitatea operațională a modelului inițial Ampere și să concentreze resursele pe dezvoltarea viitoarelor vehicule electrice și tehnologii asociate.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...