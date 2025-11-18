dark
1 minute de citit
Renault îl numește pe Josep Maria Recasens în funcția de director strategic

Ștefan Munteanu
18 noiembrie 2025
Sursa foto: Jesús Hellín / ContactoPhoto / Profimedia
Producătorul francez de automobile Renault l-a numit pe Josep Maria Recasens în funcția de director strategic, a anunțat compania, în încercarea de a simplifica procesul decizional, în contextul în care se confruntă cu o concurență din ce în ce mai acerbă din partea rivalilor chinezi, scrie Reuters.

Recasens preia noua funcție, rămânând în același timp șef al operațiunilor Renault din Peninsula Iberică și al diviziei de vehicule electrice Ampere.

„De la sosirea mea, m-am concentrat pe implementarea unei organizații mai simple, mai eficiente și mai rapide, pentru a ne adapta provocărilor actuale”, a declarat Francois Provost, directorul executiv al Renault, într-un comunicat.

Recasens îl înlocuiește pe Guido Haak, cu efect imediat, a precizat compania.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

