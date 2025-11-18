Renault îl numește pe Josep Maria Recasens în funcția de director strategic

Producătorul francez de automobile Renault l-a numit pe Josep Maria Recasens în funcția de director strategic, a anunțat compania, în încercarea de a simplifica procesul decizional, în contextul în care se confruntă cu o concurență din ce în ce mai acerbă din partea rivalilor chinezi, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Recasens preia noua funcție, rămânând în același timp șef al operațiunilor Renault din Peninsula Iberică și al diviziei de vehicule electrice Ampere.

„De la sosirea mea, m-am concentrat pe implementarea unei organizații mai simple, mai eficiente și mai rapide, pentru a ne adapta provocărilor actuale”, a declarat Francois Provost, directorul executiv al Renault, într-un comunicat.

Recasens îl înlocuiește pe Guido Haak, cu efect imediat, a precizat compania.